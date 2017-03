Fiscalização da Agepan faz mais de 600 abordagens e apreende veículo clandestino

Campo Grande (MS) – Um veículo particular que fazia transporte remunerado de passageiros de forma clandestina foi apreendido no município de Antônio João, em operação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan). A atuação do transportador ilegal já era alvo de denúncia, que foi comprovada no flagrante da fiscalização.

Esse foi um dos principais resultados do balanço da ação fiscalizadora da agência durante o mês de fevereiro, que fez um total 670 abordagens a veículos em terminais rodoviários e 300 em rodovias, e aplicou 27 autos de infração, além dessa apreensão.

As fiscalizações incluíram ônibus e micro-ônibus, assim como carros particulares averiguados por atuação clandestina. Entre os dias 1º e 28 de fevereiro, ocorreram operações em rodovias federais e estaduais, nas regiões de Corumbá, Bela Vista, Ponta Porã, Dourados, Maracaju, Coxim, Pedro Gomes, São Gabriel do Oeste, Bataguassu, Brasilândia, Três Lagoas, Rio Brilhante, Costa Rica, Alcinópolis, Cassilândia, Camapuã, Guia Lopes da Laguna, Sidrolândia, Deodápolis, Naviraí, Nova Andradina e saídas de Campo Grande.

Infrações

Oito diferentes tipos de infração foram constatados e geraram a atuação: realização de transporte de passageiros sem autorização específica; ausência de documento de porte obrigatório; retardamento do horário de partida nos terminais; transporte de passageiros sem bilhete de passagem; cobrança de valores indevidos; emprego de veículo com vistoria vencida e de veículo sem vistoria para o serviço; e utilização de veículo não registrado.

O automóvel apreendido é o Gol de placa HTT 7480, que fazia clandestinamente o trecho Antônio João – Ponta Porã. O flagrante ocorreu em operação com apoio da Polícia Militar de Antônio João. No momento da apreensão, o transportador levava três pessoas e cobrava 17 reais a título de passagem. O automóvel foi apreendido e recolhido ao pátio do Detran.

