Ônibus de fretamento retido por estar em mau estado de conservação voltou a rodar depois de promover mudanças determinadas pela Agência.

Campo Grande (MS) – A fiscalização contínua para cobrança do cumprimento de normas de qualidade e segurança no transporte intermunicipal trouxe reflexo imediato para passageiros de uma empresa de fretamento no sul do Estado. Retido em fiscalização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) no início de março por trafegar sem condições, um ônibus contratado para transporte de trabalhadores de uma usina sucroenergética de Fátima do Sul a Dourados voltou a operar após cumprir as determinações técnicas da agência reguladora.

Na época em que foi apreendido, o veículo ainda estava em procedimentos de regularização junto à Agência, e não poderia estar rodando, especialmente por não ter passado por vistoria.

Um mês depois, o mesmo ônibus está operando regularizado, e passou por reforma que coloca o atendimento aos passageiros nas condições determinadas pelo regulamento.

Ônibus não oferecia condições de segurança e conforto (acima)

Veículo foi reformado para atender padrões corretos, inclusive com cinto de segurança

Gizele Oliveira – Fiscalização da Agepan faz empresa corrigir problemas e melhorar atendimento a passageiros (Agepan)

Fotos: Agepan

Veja Também

Comentários