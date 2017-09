Fiscais Agropecuários da Iagro ameaçam paralisar atividades

Os fiscais estaduais agropecuários da Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro) podem deliberar por uma paralisação por tempo indeterminado devido à morosidade no diálogo e negociação com o governo do Estado nas reivindicações da categoria. A informação é do Sindicato dos Fiscais Estaduais Agropecuários do Estado de MS (Sifems).

Segundo o sindicato, há anos os fiscais solicitam a isonomia de salário e de jornada de trabalho das carreiras de fiscalização no Estado. “Até dentro da própria secretaria, a Semagro, servidores com cargos de fiscalização equivalentes têm salários e jornadas diferenciados, por isso, reivindicamos a equiparação. Comparando as carreiras, os fiscais da Iagro são os que trabalham por mais horas e recebem menos. Essa situação, num setor de extrema importância para a economia do Estado, resulta na desmotivação do servidor”, frisou a presidente do Sifems, Kelcilene Azambuja.

A presidente do Sifems salienta ainda, que desde dezembro de 2015, o governo também promete a implantação da indenização de localidade/fronteira. Esse adicional já consta no Art. 50 da Lei Estadual nº 4.196/2012, que dispõe sobre a Carreira Fiscalização e Defesa Sanitária, mas ainda não foi regulamentado pelo governo do Estado.

“Existem municípios da fronteira que estão sem fiscais agropecuários por falta de incentivos. Há muita evasão de servidores das cidades fronteiriças. Muitos assumem o concurso, mas por causa da baixa remuneração e dos perigos da fronteira acabam deixando o cargo e assumindo outros concursos mais atrativos. A rotatividade de profissional nessas regiões é muito alta, portanto, é preciso que o governo invista em incentivo para manter o funcionário”, afirmou a presidente do Sifems.

O sindicato também denuncia o atraso no pagamento de diária estaduais, que em alguns casos, passa dos 60 dias. Os servidores da Iagro viajam e acabam pagando as despesas com dinheiro do próprio bolso. Por este motivo, a recomendação é que, a partir de agora, só viajem com o pagamento antecipado desta diária.

Uma paralisação geral pode ocorrer também por falta de condições de trabalho. De acordo o sindicato da categoria, falta combustível em algumas das 11 regionais para a realização de deslocamentos e trabalhos a campo. Também pela falta de equipamentos, os fiscais estaduais agropecuários já suspenderam o serviço de fiscalização de agrotóxicos em propriedades rurais, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço em Mato Grosso do Sul.

Todos esses assuntos foram discutidos em reunião no dia 26 de agosto com a presença da diretoria e representantes regionais do sindicato, que trouxeram as principais queixas dos servidores. Em breve, a entidade deve marcar uma assembleia geral com a categoria para debater o rumo dos trabalhos e a aprovação de uma possível paralisação geral.

É o fiscal estadual agropecuário da Iagro que garante o status sanitário animal e vegetal no Mato Grosso do Sul. Esse status que mantém as portas abertas para a exportação e o equilíbrio das finanças do Estado. Soja e carne são os produtos em destaques da balança comercial no MS. No primeiro semestre de 2017, houve aumento de 16,56% das vendas externas de soja em grão e 10,43% de carne bovina, em relação ao mesmo período no ano passado.

