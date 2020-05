Firjan Senai oferece cursos de aperfeiçoamento para todo o país

A gerente geral de Educação da Firjan Senai Sesi, Regina Malta. - (Foto: Arquivo)

Neste período de isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan Senai) está disponibilizando 20 cursos 'online' de aperfeiçoamento gratuitos para a população. Outros 40 cursos com orientação de instrutores são ofertados a preços especiais.

Há cursos introdutórios gratuitos para várias áreas do conhecimento, como alimentos, automotiva, construção civil, energia, gráfica, mecânica, automação, tecnologia da informação, mobiliário, entre outras. Os cursos oferecem conteúdos para estudo individual, sem a presença de instrutores, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Eles funcionam como uma iniciação aos temas. O estudo envolve leitura de textos e visualização de vídeos e exercícios. Ao final, o aluno passa por uma avaliação.

A gerente geral de Educação da Firjan Senai Sesi, Regina Malta, ressalta que a iniciativa objetiva oferecer “possibilidades de aperfeiçoamento para profissionais que querem se requalificar ou ampliar seus conhecimentos, levando a qualidade Firjan Senai para a estratégia 'online', a fim de viabilizar o acesso das pessoas nesse contexto e avançar em direção a essa tendência dos novos tempos”.

Interação

Para aqueles que buscam se aperfeiçoar, a Firjan Senai tem cursos com orientação e interação ao vivo entre instrutores e alunos. As turmas são exclusivas e as aulas ocorrem diariamente, com exercícios e avaliações, que serão realizados no ambiente de aprendizagem do 'Google for Education'.

Tanto os cursos gratuitos como os de aperfeiçoamento estão abertos à participação de pessoas de qualquer cidade ou estado, desde que possuam computador, internet, e outros requisitos de acordo com o curso escolhido. As duas modalidades de cursos garantem certificado ao final. A relação de cursos, bem como as inscrições, podem ser acessadas no endereço eletrônico www.firjansenai.com.br/cursosonline. Para esclarecimento de dúvidas e maiores informações, os interessados podem ligar gratuitamente para o número 0800 0231 231.