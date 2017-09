Firjan cassa medalha concedida a Sérgio Cabral Filho

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) cassou hoje (26) a Medalha do Mérito Industrial do Rio de Janeiro concedida em 2008 ao então governador fluminense, Sérgio Cabral Filho. É a primeira vez que a Firjan cassa uma medalha desde que a distinção começou a ser concedida, em 1965.

Cabral está desde novembro do ano passado, acusado de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A Medalha do Mérito Industrial do Rio de Janeiro é entregue a personalidades nacionais e estrangeiras por relevantes serviços prestados à indústria fluminense.

Entre os homenageados pela Firjan com a honraria estão o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso; o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa; o ex-presidente do Banco Central e atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles; e empresários como Jorge Gerdau Johannpeter e Olavo Monteiro de Carvalho.

