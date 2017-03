Finalizado reparo no abastecimento de água de Campo Grande

Segundo concessionária, situação será regularizada no decorrer do dia / Divulgação

O reparo na adutora que capta água para Campo Grande está finalizado e o abastecimento deve ser normalizado no decorrer desta quinta-feira (30). De acordo com a Águas Guariroba, o trabalho foi concluído na madrugada.



Por conta do reparo de vazamento na adutora de grande diâmetro, que capta água do córrego Guariroba, 74 bairros ficaram com desabastecimento desde quarta-feira (29).



A Águas Guariroba orienta a população a poupar água, reservando a da caixa d’água para atividades essenciais. Casos emergenciais, como unidades de saúde e escolas estão sendo atendidos por meio de caminhões pipa.

Confira os bairros:

Aero Rancho

Albuquerque

Amambaí

Arnaldo Estevão Figueiredo

Autonomista

Batistão

Bonanza

Carandá Bosque

Carioca

Carlota

Centenário

Centro

Chácara Cachoeira

Cidade Jardim

Condomínio Dahmas

Coophafe

Coophasul

Cophavilla I e II

Coronel Antonino

Cruzeiro

Estrela Dalva

Estrela do Sul

Giocondo Orsi

Guanandi

Itamaracá

Itanhagua Parque

Jardim Jacy

Jardim Oiti

Jardim Panorama

Jd. América

Jd. Caiçara

Jd. dos Estados

Jd. Noroeste

Jd. Petrópolis

Jd. São Lourenço

Jd. Tarumã

Jockey Clube

Marcos Roberto

Margarida

Maria Aparecida Pedrossian

Monte Castelo

Nhanha

Nova Campo Grande

Nova Lima

Novos Estados

Oliveira

Panamá

Paulista

Pênfigo

Pioneiros

Piratininga

Polonês

Popular

Pq. Das Nações

Pq. Dos Laranjais

Recanto dos Pássaros

Rita Vieira

Santo Amaro

Santo Antônio

São Bento

São Conrado

São Francisco

Seminário

Taquarussu

Tijuca

Tiradentes

União

Universitário

Vila Carvalho

Vila Ieda

Vila Nasser

Vila Planalto

Vila Progresso

Vila Sobrinho

Vilas Boas

