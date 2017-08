Obra da rotatória da Mato Grosso com a Via Parque custeada em R$ 1,6 milhão é finalizada

Com custo de R$ 1,6 milhão aos cofres do Governo do Estado, a obra de remodelação da rotatória das avenidas Mato Grosso e Nelly Martins, a Via Parque, foi finalizada e será entregue nesta quarta-feira (11.6) à população. A solenidade de inauguração será realizada às 8h30, com a presença do governador Reinaldo Azambuja e demais autoridades.

A intervenção teve início em 22 de março, durou menos de cinco meses e ficou sob a responsabilidade da Prefeitura de Campo Grande, que recebeu R$ 1.653.763,30 do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), para organizar a obra. Estimativa de autoridades de trânsito é que a trafegabilidade de veículos melhore em até 70% com as modificações feitas.

“Ficou melhor do que estava e com o tempo vamos ver o real funcionamento do trânsito no local. Eu acredito que vai melhorar muito”, relata o motorista Ronald Colman, de 55 anos.

Sonhada há muitos anos por motoristas campo-grandenses, o reordenamento da rotatória não saia do papel. “O projeto ficou parado por três anos na administração anterior. No início desse ano, nós recuperamos o convênio com a prefeitura e aplicamos o recurso”, explicou o governador Reinaldo Azambuja, em junho, ao vistoriar o canteiro de obras.

Na nova rotatória foram instalados quatro conjuntos de semáforos inteligentes – equipados com controladores que organizam o tempo de duração dos sinais verde e vermelho conforme o fluxo de veículos. A readequação ainda ampliou o número de faixas de rolamento da avenida Mato Grosso, de duas para três.

Outra mudança feita foi a implantação de um novo trecho de avenida Teodorowick (entre as avenidas Antônio Maria Coelho e Mato Grosso), que serve como opção de acesso ao Parque dos Poderes e ao bairro Carandá Bosque. Também houve intervenções na drenagem das vias.

