Confira como vai ser o Final de Ano na Cidade do Natal

A Cidade do Natal não para, até dia 06 de janeiro você e sua família podem se divertir nos altos da Afonso Pena com shows, espaço kids, Casa do Papai Noel, personagens infantis, City Tour e uma praça de alimentação com preços populares.

A programação para hoje, terça-feira (26) é com a Banda Cartase Retrô. Eles sobem ao palco às 20h. A Cidade do Natal abre a partir das 16h todos os dias.

O City Tour funciona em 3 horários: 18h30, 19h30 e 20h30, e a partida é em frente à Cidade do Natal.

Ele percorre toda a Avenida Afonso Pena, percurso de cerca de 9 km, e segue até a Morada dos Baís, retornando à Cidade do Natal. O passeio é gratuito, com guia que mostra os principais pontos turísticos de Campo Grande.

Na área da gastronomia, a praça de alimentação oferece produtos com valores de R$ 3 a R$ 18. A Abrasel assumiu a coordenação dos quiosques e destinará 10% do valor das vendas para investimentos na própria Cidade do Natal.

São comercializados produtos alimentícios como batata chips, caldos, sorvetes, sobá, yakissoba, salgados em geral, doces, bolo de pote, hambúrguer, chipa, pão de queijo, café, espetinho, arroz carreteiro, arroz doce, cachorro quente, pizzas, crepe, tapioca, açaí, pastéis, sucos, entre outros.

Quem passar pela Cidade do Natal pode experimentar os pratos que estão concorrendo no concurso “Prato Típico de Campo Grande”.

Quem votar no concurso estará concorrendo a um jantar para até oito pessoas. A comida principal será o prato vencedor da disputa.

Sobá? Espetinho? Ou Arroz Carreteiro? Você pode votar pela internet https://goo.gl/fS6VfL ou depositar o seu voto na urna instalada na praça de alimentação da Cidade do Natal. Participe dessa escolha deliciosa.

No stand do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) você pode adquirir artesanatos, sendo que toda a renda das vendas dos produtos será revertida para entidades carentes.

Venha Viver e ser Feliz na Cidade do Natal!