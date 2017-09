Final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Flamengo pode dar recorde ao Mineirão

O estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pode registrar nesta noite (27) um novo recorde de público desde que foi reinaugurado. Para a final da Copa do Brasil, que será disputada às 21h45 entre Cruzeiro e Flamengo, foram vendidos 62 mil ingressos. Não há mais bilhetes disponíveis.

O Mineirão foi fechado para reformas em 2010 e voltou a sediar partidas em 2013. Desde então, a partida com maior público foi a semifinal da Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, pouco mais de 58 mil espectadores assistiram a goleada de 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil.

Os dois times – Cruzeiro e Flamengo - precisam vencer. A primeira partida, disputada no Rio de Janeiro, terminou em 1 a 1. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O Flamengo quer se tornar tetracampeão da competição, enquanto o Cruzeiro busca seu quinto título.

Segurança

Nesta madrugada, torcedores cruzeirenses tentaram atrapalhar o sono dos jogadores do time carioca. Pouco depois das 2h da manhã, fogos de artifício foram estourados no entorno do hotel onde se hospeda o Flamengo. Por esta razão, a Polícia Militar foi acionada e reforçou o policiamento na região.

Também haverá um esquema de segurança especial para a hora do jogo. A Polícia Militar informou que torcedores sem ingressos não terão acesso nem à esplanada do Mineirão.

Serão 2.500 policiais envolvidos na operação. A maior parte desse efetivo estará no interior e nos arredores do Mineirão. Um grupo menor será deslocado para a região da Savassi, onde a diretoria do Cruzeiro instalou um telão para torcedores que não conseguiram adquirir bilhetes.

