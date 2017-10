Fim do Estado Islâmico está próximo, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que o fim do grupo extremista Estado Islâmico "está próximo". A declaração do americano ocorre na mesmo semana em que os militantes foram expulsos de Raqqa, na Síria.

Em comunicado distribuído pela Casa Branca, Trump disse que a recaptura de Raqqa pelas forças do governo da Síria "é um avanço fundamental na campanha global para derrotar o EI".

O presidente americano disse ainda que, em breve, será o momento de uma nova fase na qual os EUA continuarão a apoiar forças de segurança locais e "avançarão as condições para uma paz duradoura".

No texto, Trump disse ainda que os EUA vão apoiar as negociações diplomáticas que encerrem com a violência na Síria. "Queremos também que os refugiados retornem com segurança para casa e produzam uma transição política que honre a vontade do povo", afirmou. Fonte: Associated Press.