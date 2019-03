Fim de semana tem previsão de tempo instável para todo Estado

Fim de semana com tempo instável em todo Mato Grosso do Sul. Tanto sábado (16.3) como no domingo (17.3), a previsão é de dias instáveis - Foto: Ilustração

Fim de semana com tempo instável em todo Mato Grosso do Sul. Tanto sábado (16.3) como no domingo (17.3), a previsão é de dias instáveis. Sol entre nuvens com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Por conta desta inconstância, as temperaturas devem ficar mais amenas. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar de 95% a 60% e as temperaturas transitam de 19°C a 34°C, na média estadual.

Conforme o Cemtec/MS, a Capital tem máxima prevista de 30ºC e mínima de 23ºC para sábado. Dourados, Ponta Porã, máximas de 31ºC e 27ºC, mínimas de 21ºC e 20ºc, respectivamente. Veja mais previsões no mapa:

No domingo (17.3) não deve fugir à regra e continua com tempo instável. Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Na região Sudoeste, onde estão Ivinhema, Dourados e Jardim, há chance de névoa pela manhã e chuva forte. A umidade relativa do ar no Estado pode variar de 100% a 50% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre 18°C a 35°C.

Na região Sudeste, onde está Três Lagoas, Bataguassu, Água Clara e Chapadão do Sul, as temperaturas variam de 24ºC (mínima) a 35ºC (máxima). Confira a previsão das demais regiões no mapa abaixo: