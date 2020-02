Fim de semana tem Grito de Carnaval e Feira de Adoção de Pets

Fim de semana chegando, e você, claro, já está pensando o que fazer para se divertir. Nada melhor que aproveitar um monte de evento cultural ou um passeio ao ar livre, e de preferência, de graça. Então se liga na agenda, porque o que não faltam são atrações para passar o fim de semana curtindo um som e dando início à folia.

Sexta-feira (14)

Nesta sexta-feira acontece o 13º Grito de Carnaval e o Baile de Marchinhas da Praça dos Imigrantes, a partir das 19h. vai ter show da cantora Juci Ibanez e apresentação do projeto “Livres – Tambor Lata”.

O evento tem entrada gratuita e é uma realização da Associação da Praça dos Imigrantes, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sectur, e com o Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

A Praça dos Imigrantes está localizada na Rua Rui Barbosa, 65, Centro.

também nesta sexta acontece o Concurso da Corte de Momo do Carnaval 2020 de Campo Grande, Praça do Rádio Clube, às 19 horas.

Sábado (15)

No sábado (15) acontece mais uma edição da Feira de Adoção de Pets. Nesta edição serão cerca de 60 cães e gatos, filhotes e adultos, disponíveis para adoção no Centro de Controle de Zoonozes (CCZ).

A feira acontece na sede da instituição, na Avenida Senador Filinto Müller, 1601, a partir das 9 horas.

A feira segue até as 17 horas, e o interessado em adotar um desses animais deve ter em mãos um documento oficial com foto, ser maior de 18 anos e estar ciente de suas obrigações com o animal, tanto nos cuidados com a saúde, quanto segurança dele.

Também no sábado (15), o Núcleo Indubrasil recebe o projeto Arte no Meu Bairro na Rua Queixada esquina com a Rua Onça, a partir das 17 horas.

Nesta edição apresentam-se artistas de diversos segmentos musicais, da MPB ao forró, com Ronaldo Raimundo, Guilé, Alisson e Adonis e Laço de Ouro.

O Carnaval começa cedo para o tradicional bloco dos jornalistas, As Depravadas, eles se reúnem a partir das 9 horas, no Bar do Zé, localizado no Calçadão da Barão.

ainda no ritmo de Carnaval, o Parque Jacques da Luz recebe a programação especial do Folia Movimenta Campo Grande, a partir das 16 horas.

Prepara a garrafinha d’àgua e a roupa de ginástica e venha se movimentar no ritmo de zumba e muitos outros que animam a festa de carnaval.

Domingo (16)

O Reviva Cultura acontece neste domingo (16), a partir das 17 horas, com atrações culturais, gastronômicas, infantil e outras.

Quem se apresenta é a dupla sertaneja Hugo e Vitor. O evento conta ainda com exposição de carros clássicos com o Interclube de Relíquias, corredor de food trucks e área kids.