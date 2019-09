Grupo do RN traz oficina gratuita no Centro Cultural José Octávio Guizzo

Campo Grande (MS) – Com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura, o Centro Cultural José Octávio Guizzo abre as portas para o Grupo Carmin, do Rio Grande do Norte, com a oficina “Da cidade à cena: Texto, vídeo e atuação a partir de Elementos do Real”, que acontece dia 01 de outubro, das 14h às 22h.

Na ocasião, o grupo, vencedor do Prêmio Cesgranrio e APTR, vem para Campo Grande com patrocínio do Ministério da Cidadania e do Programa BR Distribuidora de Cultura, apresentar o espetáculo gratuito “Jacy”, no Teatro Glauce Rocha, nos dias 03 e 04 de outubro, com sessão às 20h.

A oficina tem carga horária de 8 horas e classificação indicativa de 16 anos. Nela o aluno conhecerá elementos do teatro documental, vivenciados em exercícios que partem do registro escrito, da memória e do registro em vídeo. Tendo como método a observação de pessoas, locais e situações, o material colhido é transposto para dramaturgia cênica e audiovisual.

Os participantes terão uma vivência de todo o processo de criação do Grupo Carmin e experimentar construção de dramaturgia e cena a partir dos elementos explorados.

Durante seus 12 anos de existência, o grupo Carmin tem trabalhado duas vertentes essenciais do teatro contemporâneo: a preparação do ator-pesquisador e a criação de dramaturgia original. Ao longo desse tempo, consolidou uma série de práticas resultantes dos processos de montagem das peças “Pobres de Marré”, “Jacy”, “Por Que Paris?” e “A Invenção do Nordeste”. Essas práticas têm como matriz as técnicas de Rasaboxes, mímese corpórea, escrita automática e escrita de observação.

A oficina “Da cidade à cena: texto, vídeo e atuação a partir de elementos do real” propõe o compartilhamento dessas práticas de criação de personagens e dramaturgia, tendo como ponto de partida a observação de pessoas em situações reais nas ruas. O trabalho é feito de forma ética e respeitosa, não exatamente “usando” as histórias de vida das pessoas observadas, mas elegendo fatos fundadores para o início da ficção.

Jacy

A peça será apresentada no Teatro Glauce Rocha, nos dias 03 e 04 de outubro, com sessão às 20h. A apresentação é gratuita com a retirada de ingressos 1 hora antes do início do espetáculo. Além de Campo Grande, a peça percorrerá, com patrocínio do Programa BR Distribuidora de Cultura as cidades de Maceió/AL e Aracaju/SE.

O Projeto JACY foi viabilizado através do patrocínio do Programa BR Distribuidora de Cultura: que trata-se de uma seleção pública que tem como objetivo contemplar projetos de circulação de espetáculos teatrais não inéditos, em parceria do Ministério da Cidadania. No último edital foram investidos R$ 15 milhões. Ao todo, foram escolhidos 57 espetáculos, representantes de todas as regiões do País, com apresentações em todos os estados.

Para mais informações, entrar em contato com marcioveiga2006@gmail.com ou 67-99272-9770.

Alexandre Onça – Fundação de Cultura MS – FCMS

Fotos: Grupo Carmin