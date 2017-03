Fim de semana de pós-carnaval com blocos terá tempo instável em SP

Apesar da chuva, os foliões poderão acompanhar os 80 blocos de carnaval que ainda desfilam pelas ruas de São Paulo neste fim de semana. Haverá concentrações na região central e em bairros como Vila Mariana, na zona sul, Vila Madalena e Pompeia, na zona oeste, Penha, na zona leste, entre outros.

O sábado, 4, começa com sol entre nuvens. A Climatempo informa que há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, em pontos isolados. Mas o ar fica bastante abafado, e a sensação é de calor. A temperatura mínima será de 22ºC e a máxima, de 31ºC.

A possibilidade de temporais mais prolongados será ainda maior no domingo, 5, que terá previsão variando de 22ºC a 29ºC.

O aumento do fluxo de ar úmido e quente sobre o Estado paulista e a presença de ventos no sentido horário resultaram no aumento da quantidade de nuvens carregadas sobre São Paulo desde a última quinta-feira, 2.

Blocos

Confira abaixo alguns dos desfiles de rua deste fim de semana.

Sábado

Quem Viveu Bebeu

O desfile do bloco irá ocorrer a partir das 11 horas deste sábado na Rua Quatá, 1.001, na Vila Olímpia, na zona sul da cidade.

Ressaca do Belo Gole

Às 12 horas, o bloco sairá pela Rua Aliança Liberal, 1.000, na Lapa, na zona oeste.

Descubra

A concentração do bloco também está marcada, às 12 horas, no Largo Senador Raul Cardoso, na Vila Mariana, na zona sul.

Rindo à Toa

O bloco comandado pelo grupo de forró Falamansa tem concentração marcada, às 14 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, na zona oeste.

Domingo

Levanta Quem Cai

No domingo, o bloco irá se reunir, às 10 horas, na Praça Serra dos Tapés, na Penha, na zona leste.

Vou de Táxi

A partir das 11 horas, é a vez do bloco desfilar pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, na zona oeste.

Essa Barra que é Gostar de Você

O bloco estará, às 13 horas, na Rua Frei Caneca, Bela Vista, região central da cidade.

Beleza Rara

O bloco comandado pela Banda Eva tem concentração marcada, às 13 horas, na Rua Fiandeiras, no Itaim Bibi, zona sul da capital.

A Prefeitura de São Paulo promete ampliar o serviço de limpeza neste fim de semana. A

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá monitorar o trânsito da cidade. Já a SPTrans informa que 43 linhas de ônibus terão os itinerários alterados, neste domingo das 13 horas às 21 horas, por causa dos desfiles de blocos de carnaval na região central.

