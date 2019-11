Amigos, música e poesia com Guimarães Rocha

Campo Grande (MS) – O poeta Manuel Bandeira já afirmava: “Nunca a palavra cantou por si, e só com a música pode ela cantar verdadeiramente”. Não por acaso, inúmeros cantores da música brasileira fizeram sucesso ao musicar poemas. O cantor Fagner musicou poemas de Florbela Espanca, Ney Mato Grosso cantou versos de Fernando Pessoa, Cazuza musicou, junto com Frejat, poema de Clarice Lispector. E o épico poema de João Cabral de Melo Neto – “Morte e vida Severina” -, foi musicado por Chico Buarque com o nome de Funeral de um Lavrador.

E é nessa esteira lírica de letras e melodias, que o poeta Guimarães Rocha, com longa estrada na poesia e incursões na música, lança seu segundo CD. Com produção e arranjos de Raimundo Edmário Galvão (‘Mestre Galvão’), participações de artistas de primeira grandeza e apoio do Governo do Estados, através da TVE, Guimarães apresenta “Amigos Cantam o Poeta Guimarães Rocha”, no próximo dia 09 de novembro, às 20 horas, no auditório do Clube dos Oficiais PMMS.

Os 42 poemas que compõem o CD serão ouvidos em ritmos de samba, bossa, MPB, baião, valsa, guarânia, polca e bolero. As letras falam sobre preservação da natureza, fazem homenagem ao sertão e às cidades de Campo Grande, Naviraí, Camapuã e Bonito, além dos rios Formoso e são Francisco. Sobre a empreitada artística do colega da Academia Sul Mato-Grossense de Letras, o poeta Rubênio Marcelo (parceiro no CD com a música “Medo”) afirma que o conjunto final deste trabalho criativo pode ser definido como resultado harmônico original e diferenciado, em eficaz diálogo e identidade.

Em artigo publicado no Suplemento Cultural do Correio do Estado, Rubênio escreve: “Os múltiplos poemas/letras de Guimarães Rocha encontraram o pulsante esteio melódico/musical do parceiro Galvão, que – com o seu experimentalismo, espírito de vanguarda e natural talento – soube tão bem perscrutar cada tema explorado nas composições, como se os respectivos textos e melodias, palavras e sons, tivessem nascidos juntos…”

Presidente da Academia Maçônica de Letras, o multicultural e incansável divulgador da poesia, Guimarães Rocha, cearense de nascimento e sul-mato-grossense por afinidade e devoção, irá lançar o CD também em outras plataformas, como o aplicativo spotify. Na festa de lançamento, no próximo sábado, estarão no palco alguns dos parceiros do disco, como Celito, Gilson e Geraldo Espíndola, Paulinho Simões, Zé Pretim, Mário Loureiro, Luciana Fischer, Silvio Lobo, além do Mestre Galvão. A entrada é franca.

Thereza Hilcar – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)