Fim de ano no HU-UFGD é marcado por música, fé e solidariedade

Músicos da Orquestra UFGD, durante concerto para a comunidade do HU-UFGD - Divulgação

As últimas semanas têm sido especiais para a comunidade do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD). Com uma programação voltada aos temas de fim de ano, pacientes, acompanhantes, visitantes, funcionários, acadêmicos e residentes já estão no clima de Natal e de Ano Novo.

Há três anos, um grupo de colaboradores voluntários se reúne para organizar as ações, que envolvem a montagem da árvore de Natal e a decoração temática, além da elaboração de um programa incluindo apresentações musicais, celebrações religiosas e a arrecadação de doações para pacientes com dificuldades socioeconômicas.

Mãos que cuidam do HU

Lançada no dia 1º de dezembro, a programação teve início com a montagem da árvore de Natal dos colaboradores, atividade que já se tornou tradição no hospital. Neste ano, todos os funcionários foram convidados a deixar sua marca na árvore, como metáfora para o esforço coletivo das mãos que cuidam do HU-UFGD. Também foi instalado o letreiro “#SOUHU♥”, em homenagem a toda a comunidade hospitalar.

Fé que transforma

Organizado pela Capelania Hospitalar e a Associação de Voluntários do HU-UFGD, o Culto Ecumênico Especial de Natal proporcionou momentos de reflexão e fé a quem esteve presente. Com as boas-vindas da presidente da Associação, Liobeth Kojima, e as falas do pastor Cícero Marcos e do padre Benjamim Júnior, a celebração teve também apresentações dos jovens do Projeto Musicanto, da Igreja Adventista, e dos músicos católicos Vitor e Valdemi.

No HU-UFGD, o serviço de Capelania Hospitalar foi regulamentado em 2015 e hoje conta com 187 voluntários de diversas religiões, que realizam visitas diárias aos pacientes internados. Além disso, todos os meses são celebrados uma missa e um culto abertos a toda a comunidade hospitalar.

Música para a alma

O circuito de apresentações musicais levou emoção a todos os setores da instituição. Desde novembro, passaram pelo HU-UFGD grupos e corais voluntários, entoando canções natalinas para pacientes e colaboradores. Começando pelo Coral dos Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs) de Dourados, o hospital recebeu também o Grupo de Canto Caravana do Evangelho, que é composto por frequentadores de casas espíritas da cidade.

Apresentou-se, ainda, o coletivo Seresteiros do HU-UFGD, formado por funcionários do hospital há três anos, com objetivo de preencher com música os dias que antecedem o Natal. Neste ano, a canção escolhida foi “A Paz”, uma versão da banda Roupa Nova para “Heal the World”, do cantor Michael Jackson.

Finalizando a programação natalina, músicos da Orquestra UFGD fizeram um emocionante concerto na tarde de hoje (15), no auditório do hospital. De Elvis a Beethoven, passando por Geraldo Vandré e músicas de Natal, o repertório fechou em grande estilo a última semana de atividades especiais.

Confira fotos das apresentações: Coral dos CCIs, Grupo Caravana do Evangelho, Seresteiros do HU-UFGD e Orquestra UFGD.

Espírito solidário

A solidariedade também é sentimento que se faz presente no fim de ano do HU-UFGD. Durante todo os outros meses, a instituição já recebe diversas demonstrações de altruísmo e voluntariado, que tendem a aumentar na época de Natal. Neste fim de ano, doações de roupas, calçados, produtos de higiene e brinquedos lotaram a sala da Associação de Voluntários e tornarão mais humanizado o atendimento a pacientes com dificuldades socioeconômicas.

Além de gestos individuais, como o de uma família que na última semana trouxe dezenas de brinquedos para presentear os pacientes pediátricos, as doações também se dão por meio de instituições, como a Escola Franciscana Imaculada Conceição.

Como parte do projeto Bom Samaritano, todos os anos as famílias dos alunos da Educação Infantil doam produtos de higiene pessoal, fraldas, lenços umedecidos, brinquedos, calçados e roupas, que são revertidos ao HU-UFGD.

Nesta semana, professoras e a coordenadora da Educação Infantil, Fernanda Gabatel Barbosa, entregaram um grande volume de material arrecadado, superando as melhores expectativas da Associação de Voluntários.

Também ofereceram doações os integrantes do Grupo de Musicoterapia da Casa Espírita Ismael, que semanalmente já realizam um belo trabalho voluntário junto a pacientes do Setor Psicossocial. Na ocasião, foram entregues caixas de produtos de higiene pessoal que serão destinados aos pacientes de acordo com as necessidades identificadas pelas equipes de assistência.

Outra iniciativa, que já existe há três anos, é a campanha “Por um Natal Mais HUmano”, elaborada pelo próprio hospital para arrecadar produtos de higiene. Caixas de coleta são instaladas em diversos pontos da cidade para quem quiser contribuir com sabonete líquido, shampoo, condicionador, pasta e escova de dentes, desodorante, absorvente higiênico e chinelos de borracha.

Nesta edição, já estão distribuídas caixas em oito pontos: no HU-UFGD – Recepção de Internação, Clínica de Psicologia e entrada de colaboradores; na UFGD – Unidade 1 (antigo CEUD) e Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia (FACE); no Instituto Neurológico (Rua Antônio Emílio de Figueiredo, 2255, Centro); na Rolicar Autopeças (Avenida Marcelino Pires, 5830) e no Centro Espírita Portal da Luz (Rua Caiuás, 935, Vila Esperança).

Mas ainda é possível criar pontos de coleta em outros estabelecimentos ou encaminhar doações ao HU. Basta entrar em contato e oferecer o apoio, que os representantes da campanha providenciarão uma caixa e um cartaz com a identificação da iniciativa e os itens a serem doados. Outra alternativa é arrecadar os itens em sua comunidade e solicitar, por telefone, a coleta dos produtos.