Filme de MS está entre os selecionados para o 28° Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo

O Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo chega à sua 28ª edição. De 24 de agosto a 03 de setembro de 2017, a programação do evento exibirá gratuitamente 365 filmes de 55 países em seis salas de cinema da capital paulista.

“De Tanto Olhar o Céu Gastei meus Olhos”, dirigido por Nathalia Tereza, é o único representante do Mato Grosso do Sul entre os 45 selecionados para a Mostra Brasil, programa que reúne o melhor da atual produção nacional, destacando neste ano temas sociais e políticos relevantes, como representação negra e indígena, direitos sociais e trabalhistas e a situação dos imigrantes no Brasil e de brasileiros que deixaram o país.

O curta acompanha os irmãos Luana e Wagner, que recebem uma carta do pai após anos de abandono. Wagner acredita que o pai pode ter mudado, mas Luana não.

28º FESTIVAL DE CURTAS

Dirigido por Zita Carvalhosa e organizado pela Associação Cultural Kinoforum, com a chancela do Ministério da Cultura e patrocínio daPetrobras e da Sabesp, o 28º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo tem como tema “Humor em tempos de cólera” e cartaz assinado por Laerte.

A programação é dividida em três partes: as mostras principais Internacional, Latino-Americana e Programas Brasileiros, que reúnem o melhor do cinema atual; os Programas Especiais, com atrações já tradicionais do festival, como a Mostra Infantojuvenil e Quinzena dos Realizadores, além de novidades a cada edição; e as Atividades Paralelas, que incluem debates e workshops em torno do audiovisual, estreando neste ano o laboratório de desenvolvimento de projetos LABEX – Curta Kinoforum.

Dentro do tema da edição, que destaca filmes que utilizam o humor para tratar de questões polêmicas, uma coletânea do Porta dos Fundos aborda a fé e suas implicações no mundo moderno e uma retrospectiva traz curtas cômicos que já passaram pelo festival como “Dossiê Rê Bordosa” e “Tapa da Pantera” e produções dirigidas por nomes como José Roberto Torero e Kleber Mendonça e títulos.

O festival também homenageia Jacques Rivette, grande expoente da Nouvelle Vague, e celebra a presença brasileira nos 70 anos de Cannes e os 50 anos do Festival de Viña del Mar, trazendo ainda um programa de filmes da comunidade dos países de língua portuguesa.

A seleção conta com curtas premiados, como o chinês “Uma Noite Suave” (Palma de Ouro em Cannes) e o português “Cidade Pequena” (Urso de Ouro em Berlim), filmes exibidos nos principais festivais mundiais, como o colombiano “Damiana” e os nacionais “Nada” e “Demônia - Melodrama em 3 Atos”, além de brasileiros que são estreias mundiais: “A Passagem do Cometa”, “Filme-Castástrofe” e “Torre”.

O premiado português “Cidade Pequena” e o colombiano “Damiana”, que foi exibido em Cannes

28º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS-METRAGENS DE SÃO PAULO

Abertura: 23 de agosto

Programação: até 03 de setembro de 2017 – Entrada gratuita

Locais: MIS, CineSesc, Cinemateca Brasileira, Espaço Itaú Augusta, Cinusp, CCSP e Circuito Spcine de Cinema.

Informações: www.kinoforum.org/curtas / www.facebook.com/kinoforum

