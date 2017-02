Fillon concede coletiva após escândalo ameaçar campanha na França

Candidato conservador à presidência da França, François Fillon concede entrevista coletiva a partir das 13h (de Brasília) desta segunda-feira, em uma tentativa de salvar sua campanha. Fillon tem perdido apoio nas pesquisas, após vir a público que ele deu cargos à mulher, ao filho e à filha enquanto estava no poder.

Candidato do partido Os Republicanos, Fillon falará na sede de sua campanha em Paris. Ao mesmo tempo, promotores tentam descobrir se os empregas dados por Fillon a membros da família, de assessores parlamentares, eram de fato reais. A investigação preliminar envolve suspeitas de desvio de recursos públicos e ocultação de divisas.

A popularidade de Fillon caiu após a revelação do problema pelo jornal Canard Enchainé no mês passado. O candidato, ex-premiê e ex-ministro, nega qualquer irregularidade.

Alguns congressistas conservadores querem que Fillon abandone a disputa para melhorar as chances do partido na eleição francesa. O primeiro turno ocorre em 23 de maio e o provável segundo turno, em 7 de maio.

Nas primárias do partido, Fillon venceu o também ex-premiê Alain Juppé. Nesta segunda-feira, Juppé escreveu no Twitter que não considera substituir Fillon na corrida presidencial.

As pesquisas apontam como favorita no primeiro turno a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, da Frente Nacional, que tem uma mensagem contra os imigrantes e cética em relação à União Europeia, que ela pretende abandonar. Le Pen também quer voltar ao franco suíço, abandonando a zona do euro. As sondagens mostram, porém, que Le Pen fica atrás nas intenções de voto para o segundo turno.

Impopular, o presidente socialista François Hollande, de centro-esquerda, decidiu não tentar a reeleição. Com os problemas de Fillon, o centrista Emmanuel Mácron ganha espaço nas pesquisas e pode passar ao segundo turno com Le Pen. Fonte: Associated Press.

