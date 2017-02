Filipinas autoriza militares dos EUA construírem quartéis e depósitos de armas

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, deu permissão para militares dos EUA construírem quartéis e depósitos de combustível em locais onde as forças americanas estão autorizadas a ficar temporariamente desde 2014, afirmou nesta terça-feira o secretário de Defesa, Delfin Lorenzana.

No mês passado, Duterte ameaçou revogar o acordo se os Estados Unidos armazenassem armas em campos locais, dizendo que seu país pode se envolver em caso de conflitos entre a China e os EUA. Ele identificou três áreas onde a forças dos EUA supostamente estavam trazendo seus armamentos, incluindo a Província filipina de Palawan, que enfrenta o disputado Mar da China Meridional.

Ele havia dito que se os EUA construíssem um depósito de armas ele iria "considerar talvez uma última análise para revogar um acordo juntos".

Lorenzana disse que a maioria do equipamento que os americanos levarão para o país será para assistência humanitária e resposta a desastres, incluindo barcos de borracha.

"Quando tropas dos EUA vierem às Filipinas para exercícios militares, elas trarão rifles e suas munições, mas levarão as armas de volta com eles quando retornarem aos Estados Unidos", acrescentou. Fonte: Associated Press.

