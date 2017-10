Filhote de onça é encontrado em loja em Atibaia (SP)

Um filhote de onça parda, da espécie suçuarana, foi encontrado em uma loja de ferramentas nesta quinta-feira, 12, em Atibaia, interior paulista, no bairro de Jardim Alvinópolis. Segundo a Polícia Militar Ambiental, que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, o animal teria entre 6 e 10 meses e é um macho.

O local foi isolado para evitar acidentes, e ninguém se feriu. Ainda de acordo com a PM Ambiental, a Associação Mata Ciliar de Jundiaí, que cuida de animais silvestres, foi acionada para tranquilizar a onça com um medicamento.

Como as patas do animal tinham sinais de queimaduras, a PM Ambiental acredita que ele pode ter saído do Monumento Natural Estadual Pedra Grande, parque próximo à região, que pegou fogo recentemente.

O felino já passou por uma pré-análise ainda no estabelecimento e, após acompanhamento veterinário, será levado de volta à natureza.

