Filhote de bugio é resgatado após mãe ser envenenada no interior de SP

Um filhote de bugio com alguns dias de vida foi resgatado em uma mata por policiais ambientais, depois que a mãe dele foi envenenada, em Cardoso, na região norte do Estado. Ao lado do corpo da fêmea, foram encontrados restos de comida e um frasco de veneno. A polícia acredita que os macacos estão sendo mortos por causa da febre amarela.

A ação aconteceu na sexta-feira, mas o resgate só foi divulgado nesta segunda, 6. A Polícia Militar Ambiental está mobilizada em todo o Estado para evitar que os macacos sejam vítimas de uma caçada, em razão de sua relação com a febre amarela.

O animalzinho resgatado foi levado para o Hospital Veterinário Dr. Halim Atique, em São José do Rio Preto e ganhou o carinho dos funcionários. Quando ele foi encontrado pelos policiais, estava desidratado e agarrado ao corpo da mãe morta. Nesta segunda, já era considerado fora de risco de morte. Foram colhidas amostras da fêmea para exames. Os policiais também fizeram buscas na região, mas não acharam quem envenenou o bugio.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, de janeiro de 2016 à primeira quinzena de fevereiro deste ano, 228 macacos foram encontrados mortos ou doentes no interior do Estado. Desses, 32 tiveram febre amarela, mas a grande maioria foi morta por outras causas, incluindo envenenamento e agressões por pessoas ou caçadores.

Ainda conforme a pasta, o macaco não transmite a doença, mas funciona como sentinela, alertando sobre a circulação do vírus na região. A transmissão da febre amarela se dá pela picada de mosquitos. A doença pode ser prevenida com a vacina. Matar, aprisionar ou maltratar animais silvestres como o macaco é crime ambiental.

