'Filhos fofos' interrompem entrevista ao vivo de professor no Reino Unido

O professor Robert Kelly dava entrevista ao vivo via Skype para a britânica TV BBC sobre a situação na Coreia do Sul (a Justiça confirmou nesta sexta-feira (10) a destituição da presidente Park Geun-hye), quando foi interrompido por seus dois filhos

Primeiro surgiu a filha de Robert Kelly, que entrou "dançando" no escritório do pai. Ele ainda tentou afastar a menina, mas, em seguida, surgiu um bebê em um andador.

As imagens ainda mostram uma mulher entrando correndo no escritório para tirar as crianças. Em seguida, a mulher sai abaixada puxando as crianças sem perceber que continuava aparecendo no vídeo.

A cena viralizou e fez sucesso nas redes sociais, sendo destacada por outros veículos de imprensa britânicos.

