'Filhos e amigos de Amambai' preparam segundo encontro

Um evento festivo vai movimentar a região fronteiriça no período de 22 a 24 de setembro de 2017. É que neste período será realizado na cidade de Amambai o segundo Encontro dos Filhos/as e Amigos/as" de Amambai, com extensa programação social, esportiva e cultural. O grupo tem entre seus integrantes importantes personalidades que atuam em diversas áreas - especialmente no mundo jurídico -, bem como empresários e demais pessoas que nasceram na cidade e que saíram para atuar profissionalmente em outras localidades.

De acordo com Miguel Zaim, advogado radicado em Cuiabá, o encontro serve para reafirmar a ligação afetiva com o lugar onde nasceu. "A maioria dos integrantes do nosso grupo acabou saindo de Amambai em função de compromissos profissionais ou familiares, mas nunca deixou de nutrir o amor pela terra que os viu nascer e crescer", salienta o advogado, justificando que o encontro é também uma homenagem. "É um tributo à cidade e sua gente, nossa terra natal", afirma.

Por outro lado, Miguel faz questão de afirmar que o encontro não é somente para os amambaienses que moram fora e sim um evento de declaração de amor de todos que amam esta terra. Conforme ele, o evento é aberto para todos que carregaram no coração o sentimento de gratidão por Amambai e sua gente.

Para o encontro, os organizadores disponibilizaram convites a preços populares, sendo R$ 80,00 para os três dias - incluindo open bar no baile (água, refrigerante e cerveja) e R$ 20,00 para quem participar apenas do churrasco no domingo. Foram disponibilizados 400 convites e é aconselhável sua compra de forma antecipada para assegurar a participação.

PROGRAMAÇÃO

O 2º Encontro dos Filhos/as e Amigos/as de Amambai tem a seguinte programação: Dia 22, a partir das 20h, recepção aos convidados com os organizadores preparando uma pucherada, prato típico da região., tendo como local o Clube Tererê. Dia 23 está marcada a inauguração dos bancos e do busto do Coronel Vaêncio de Brum, na praça que leva seu nome, sendo que das 16h às 17h o Som da Cidade- que reúne músicos do município, realizará uma apresentação no local.No período noturno no dia 23 está programado um jantar no Palladium Buffett, a partir das 21h, seguido de um super baile, com animação do Grupo Épocas, formado por ex-integrantes do conjunto Los Thamis. A programação será encerrada no domingo, dia 24,com o campeonato de futebol entre as equipes Amambaises daquixAmambaienses de fora, a partir das 9h, sendo que às 12h acontece um grande churrasco de confraternização.

Convites e maiores informações podem ser obtidos pelo telefone (67) 99983-7632 com Odil Puques na cidade de Amambaí ou no Aero Lanches, situado próximo ao aeroporto internacional na cidade de Ponta Porã.

