Filho de Meghan Markle e príncipe Harry se chamará Archie

O filho de Meghan Markle, duquesa de Sussex, e do príncipe Harry, foi apresentado ao público nesta quarta-feira, 8, dois dias após o nascimento. A criança, cujo nome será Archie Harrison Mountbatten-Windor, conheceu sua bisavó, a rainha Elizabeth II. O novo bebê real é o sétimo na linha de sucessão para assumir o trono britânico.

"Eu tenho os dois melhores homens do mundo, então estou muito feliz", afirmou Meghan, de 37 anos, que apareceu diante das câmeras de televisão no St. George's Hall, no Castelo de Windsor.

Experiente no quesito paternidade, o príncipe William decidiu dar palpites na vida familiar do irmão, o príncipe Harry. Pai de Charlotte, George e Louis, William se pronunciou nesta terça-feira, 7, pela primeira vez sobre o nascimento do sobrinho.

O príncipe ironizou as noites mal dormidas no início da paternidade. "Estou muito feliz em dar as boas-vindas ao meu irmão à sociedade de privação do sono. Isso é ser pai!", disse.

O duque de Cambridge também declarou que está ansioso para conhecer o sobrinho: "Estamos absolutamente empolgados e ansiosos para vê-lo nos próximos dias, quando ele se acalmar em casa".

O vídeo de William ao lado de Kate Middleton foi publicado pelo perfil oficial do Palácio de Buckingham, no Instagram. (Com agências internacionais).