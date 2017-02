Filho de Edison Lobão é alvo de operação que investiga desvios em Belo Monte

A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (16) mandados de busca e apreensão na sede da empresa do Banco do Brasil que administra títulos de capitalização, a Brasilcap, no Rio de Janeiro. A empresa é presidida desde setembro de 2007, por Márcio Lobão, filho do senador e ex-ministro de Minas e Energia, Edison Lobão (PMDB-PA).

Os agentes da PF também cumpriram mandados em imóveis em Belém (PA) pertencentes a Márcio Lobão. A ação faz parte da Operação Leviatã, deflagrada esta manhã para aprofundar as investigações a respeito de um suposto esquema de desvios de recursos das obras de construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e o pagamento de propina a partidos políticos.

A investigação corre em segredo de Justiça, mas, segundo a PF, os nomes de Márcio Lobão e de outros investigados foram citados por depoentes. De acordo com os depoimentos, as empresas que participam do consórcio responsável pela construção de Belo Monte pagavam aos envolvidos 1% do valor dos contratos a título de propina.

As buscas e a apreensão de documentos considerados importantes para as investigações foram autorizadas pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Fachin assumiu a relatoria da Operação Lava Jato no último dia 2, após a morte do relator original, ministro Teori Zavascki, na queda de um avião no mar, próximo a Paraty (RJ).

Procurada, a Brasilcap se limitou a confirmar as buscas e apreensões de documentos em sua sede e a informar que está colaborando com as autoridades, prestando esclarecimentos e fornecendo todas as informações solicitadas.

A empresa disse não coadunar com qualquer tipo de ato ilegal. Sobre as denúncias envolvendo Márcio Lobão, a empresa disse que os assuntos pessoais do presidente serão tratados por seus advogados. A Agência Brasil ainda não conseguiu contato com a defesa de Márcio Lobão.

Do mesmo partido do senador Edison Lobão e de outros citados no suposto esquema, o presidente do Senado Eunício Oliveira (PMDB-CE) comentou que os diversos desdobramentos da Operação Lava Jato são “um sinal de que as instituições estão funcionando”.

*colaborou Débora Brito, repórter da Agência Brasil

Veja Também

Comentários