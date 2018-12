Filha de João de Deus grava vídeo ao lado do pai desmentindo acusações

Depois de receber várias acusações de assédio sexual, João de Deus fez sua primeira aparição pública nesta quarta-feira, 12. Além disso, o médium divulgou no Facebook um vídeo em que aparece ao lado de sua filha.

Em pouco mais de um minuto e meio, o vídeo mostra a filha desmentindo a informação de que ela teria movido um processo contra o pai, também por abuso. "Quero declarar a todos que essa pessoa que está aqui do meu lado nunca me abusou sexualmente, nunca me deixou passar falta de nada, nem eu nem meus filhos, e todos meus irmãos", comentou.

"O que estão fazendo com ele é injustiça. Tudo é por causa de dinheiro", completou ela, que se diz "envergonhada pela atitude dos filhos". Segundo o portal O Antagonista, os filhos da mulher já teriam processado João de Deus anteriormente pelo caso, que terminou em acordo. Agora o portal de notícias diz que a própria filha do médium move uma ação contra ele, pedindo indenização de R$ 50 milhões.

No vídeo, João de Deus fala por poucos segundos. "Eu quero que Deus te olha, te protege. Do jeito que eu olhei você, eu olhei todos", disse o médium ao comentar sobre a formação de seus filhos e netos.