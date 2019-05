Filha de Caroline Bittencourt esclarece boatos sobre morte da mãe

Isabelle, filha da modelo Caroline Bittencourt morta há pouco mais de uma semana no litoral norte de São Paulo, esclareceu os boatos acerca da morte da mãe. Na última semana, circulava a informação de que a modelo teria pulado no mar para salvar seus cachorros. Seu corpo foi encontrado em São Sebastião (SP) na tarde de segunda-feira, 29 de abril, quase 24 horas após o desaparecimento.

"Ela e seu marido, Jorge Sestini, estavam fazendo de barco a travessia entre Ilhabela e São Sebastião, rumo à capital paulista. Aproximadamente na metade da travessia, eles foram surpreendidos por ventos muito fortes (rajadas que passavam de 125km/h segundo registros oficiais). Esses ventos arremessaram a Caroline e seus dois cachorros ao mar, que estava super revolto e com visibilidade muito ruim. Seu marido saltou imediatamente ao mar para resgatá-la", diz o comunicado publicado por Isabelle no Instagram.

O acidente

A embarcação com Jorge e Caroline deixou a ilha às 16h40 do dia 28 de abril com destino à Praia Pontal da Cruz, quando, devido à força dos ventos e da maré, a modelo foi lançada ao mar. Segundo relatos feitos por Jorge Sestini ao Gbmar, logo após ser resgatado, ele teria se jogado na água, mas não conseguiu salvar Caroline. O barco teria ficado à deriva e levado em direção ao alto mar.