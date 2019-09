Figueirão completa mais um ano e recebe casas, saneamento e rodovia do Governo do Estado

Campo Grande (MS) – Assim como Paraíso das Águas, o município de Figueirão, completa mais um ano de existência, e em comemoração recebe, do Governo do Estado, obras que levam infraestrutura logística, bases habitacionais e saneamento básico para melhorar a vida à população.

O governador Reinaldo Azambuja foi ao município nesta sexta-feira (27.9), vistoriou, entregou e lançou investimentos. Entre as construções entregues estão 15 bases do Lote Urbanizado no Residencial Figueira, no valor de R$ 135 mil, e a ampliação da rede de saneamento e a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da MS-223, entre Figueirão e Costa Rica, que está a todo vapor.

O prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, destacou que não daria conta de fazer as entregas sem a parceria com o Governo do Estado.

Executada pelo Governo do Estado, a pavimentação e drenagem de 61 quilômetros vai transformar a rodovia MS-223 em um corredor de produção e reduzir em 80 quilômetros a distância percorrida até Campo Grande.

No valor de R$ 42 milhões, a primeira etapa do projeto prevê asfaltamento de 32,5 quilômetros. A MS-223 corta os dois municípios (Figueirão e Costa Rica), interligando-se à MS-306, na divisa do Estado com Goiás, e com as BR-359 e MS-217, em Coxim.

Com a chegada da infraestrutura viária nos 61 quilômetros em obras, o acesso à Costa Rica, partindo de Campo Grande, encurta caminho trafegando pela MS-436, passando por Camapuã. Hoje, a rota usada é o contorno pelas rodovias BR-060 e MS-306.

Além das obras, Reinaldo Azambuja entregou matérias esportivos para escolas estaduais.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)