Fiems tem um papel determinante na expansão de mercado

Em busca de maior participação no mercado de Mato Grosso do Sul, representantes da indústria Dânica Zipco, que tem uma planta instalada no município de Aparecida do Taboado (MS), estiveram reunidos com o presidente da Fiems, Sérgio Longen, na tarde desta quarta-feira (16/08), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS). Durante a conversa, que também contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Junior Mochi, o gerente da Dânica, Giovani Oliveira, destacou que a Fiems poderá ter um papel determinante no projeto de expansão de mercado da indústria focado no setor de habitação popular do Estado.

Longen pontuou que, por meio do Senai, a Fiems pode ajudar na qualificação da mão de obra sul-mato-grossense para trabalhar com tecnologias específicas comercializadas pela empresa. “A Dânica está tentando expandir as suas atividades no Estado e a intenção é que nós da Fiems consigamos garantir a qualificação de alguns trabalhadores para suprir a demanda na empresa, principalmente na área de montagem dos painéis, de casas e da área da refrigeração”, detalhou.

Outra questão discutida no encontro foram os incentivos fiscais que, segundo Longen, é uma preocupação de todo empresário que instala um empreendimento no Estado. “Os empresários da Dânica nos procuraram com essa preocupação, assim como ao Junior Mochi, querendo saber como andam os incentivos fiscais aqui em Mato Grosso do Sul. Tranquilizamos os empresários no sentido de que hoje não temos condições de aceitar o aumento de impostos e que a convalidação dos incentivos já foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja no último dia 8 de agosto”, destacou.

Mochi, por sua vez, afirmou ter levado os representantes da Dânica para uma reunião na Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) e lembrou da celeridade da aprovação do projeto que convalidou os incentivos fiscais no Estado pela Assembleia. “Há uma clara intenção da empresa em expandir nessa área de painéis isotérmicos. A empresa está habilitada a construir unidades habitacionais com esse material e então ela tem toda a intenção de expandir as suas atividades comerciais dentro do Estado e para isso veio à Fiems pedir o apoio e a orientação no sentido de auxiliá-los nesse trabalho”, disse, acrescentando que a Casa de Leis “é parceira e lá tem o ambiente favorável para que se votem projetos no sentido de atrair novas investimentos para gerar emprego e renda para a nossa população”.

Gerente da Dânica, Giovani Oliveira contou que a planta de Aparecida do Taboado foi duplicada em julho do ano passado e, agora, a intenção é quintuplicar o faturamento dentro de três anos. “Estamos reestruturando o formato de vendas. Hoje, só 3% do faturamento do que é produzido nesta unidade fica no Estado e nossa meta é, em três anos, chegar a 15%. A Fiems será determinante para a divulgação ao empresariado, fazendo um trabalho de interlocução”, concluiu.

