Fiems será a responsável pelo painel de gestão criado pelo grupo de trabalho do Sistema S

As instituições corporativas que compõem o Sistema S em Mato Grosso do Sul – Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Sesi (Serviço Social da Indústria), Sesc (Serviço Social do Comércio), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Sest (Serviço Social do Transporte), Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e Sescoop (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) – instituíram, nesta sexta-feira (11/08), um grupo de trabalho criado para estreitar e alinhar ações estratégicas no intuito de aperfeiçoar os serviços oferecidos para a população do Estado.

A parceria foi acertada em reunião com gestores e executivos das instituições realizada na sede do Senac em Campo Grande (MS). A ideia é unir esforços para atuar em quatro frentes: integridade (que tratará de ações de defesa, assuntos jurídicos e legislativos), gestão, comunicação e negócios, além de estabelecer um calendário de encontros para troca de informações que possam nortear as ações de cada instituição.

O diretor-corporativo da Fiems, Claudio Jacinto Alves, avalia que, após a reunião, ficou clara a importância do trabalho conjunto entre as instituições. “Com serviços em comum, como consultorias, pesquisa e assistência técnica, educação regular e profissional, assistência social e lazer, além de características organizacionais similares, temos de nos unir e trabalhar para conhecer melhor o trabalho e práticas de gestão de cada instituição, e discutir temas de interesse relacionados à legislação e regulamentação”, disse.

A Fiems será a responsável pelo painel de gestão criado pelo grupo de trabalho, enquanto o Sebrae coordenará o painel de integridade, a Unidade de Comunicação e Marketing do Sistema Fiems ficará a cargo da parte de comunicação e a Fecomércio/MS cuidará da frente de negócios. Diretor regional do Senai, Jesner Escandolhero destacou as oportunidades advindas da união das instituições. “Poderemos trabalhar de forma direcionada com os produtos e serviços, agregando valor ao portfólio de todas as instituições”, ponderou.

Para o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, a área de educação das instituições é um ponto a ser explorado. “Esta característica nos une é algo que podemos trabalhar, de forma a atingir uma parcela cada vez maior da população”, pontuou. O superintendente do IEL, José Fernando do Amaral, pontuou os vínculos existentes entre as instituições. “Compartilhar experiências e expertise do Sistema S é muito importante. Há vínculos fortes entre nós e isso com certeza deve ser mais explorado”, opinou.

Anfitrião da reunião, o diretor-regional do Senac/MS, Vitor Mello, destacou que a atuação conjunta resultará em melhores serviços para a população. “Todas essas oportunidades de atuação nos fizeram ter a ideia de fazer esse grupo de trabalho, que a partir de agora vai se reunir sistemicamente. Com esse projeto poderemos oferecer serviços cada vez melhores, e quem vai ganhar com isso são nossos clientes e, dentro das nossas instituições, melhorar as práticas de gestão”, considerou.

A diretora-regional do Sesc, Regina Ferro, frisou a importância do Sistema S para a sociedade. “Juntos, atendemos toda a população porque um S é do comércio, outro da indústria, outro do rural e outro do transporte. Muito do que nós fazemos desafoga os equipamentos públicos, tem a questão de ações sociais, escolas, área de saúde, formação profissional, então, juntos, acabamos fazendo uma contribuição tanto para a população quanto para o próprio governo”, concluiu.

Também participaram da reunião o diretor de Comunicação e Marketing do Sistema Fiems, Robson Moreira, o superintendente do Siscoop/MS, Dalva Garcia Caramalac, a técnica de formação profissional do Sest/Senat, Maria Conceição dos Santos, o superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, o assessor jurídico do Sebrae/MS, Luiz Aurélio Adler Ralho, o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan, o superintendente da Fecomércio/MS, Valmira Carvalho, a diretora-técnica do Sebrae/MS, Maristela de Oliveira França, e o diretor-técnico do Sebrae, Tito Estanqueiro.

