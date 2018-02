Fiems, Sebrae e Governo vão promover encontro de negócios com o Paraguai

A programação começa no dia 5 de março, às 16 horas, no auditório da Escola Senai da Construção - Divulgação

Com o objetivo de fomentar o relacionamento comercial entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai, a Fiems, o Sebrae/MS e o Governo do Estado promovem, nos próximos dias 5 e 6 de março, em Campo Grande (MS), o “Encontro de Negócios Mato Grosso do Sul – Paraguai”, que contará com a presença da delegação da Câmara de Comércio Brasil-Paraguai, composta por cerca de 20 empresários de diversos segmentos com interesse em comprar ou vender seus produtos e serviços.

Segundo a gerente do CIN (Centro Internacional de Negócios) do IEL, Nathália Alves, durante o encontro serão apresentadas as oportunidades de investimentos, tanto no Paraguai, quanto em Mato Grosso do Sul. “Esse evento é fundamental para que as empresas possam ter um contato direto com instituições paraguaias que possam auxiliar no investimento direto no país, bem como os benefícios que o Estado tem oferecido como alternativa para empresas que estão instaladas no Paraguai e querem retornar com sua produção para o Brasil”, afirmou.

A programação começa no dia 5 de março, às 16 horas, no auditório da Escola Senai da Construção, com o Seminário Oportunidades de Negócios no Paraguai, tendo as participações dos diretores do Ministério de Indústria e Comércio do Paraguai, Carlos Paredes e Ernesto Paredes. No dia 6 de março, às 8h30, na sede do Sebrae/MS, será a vez do Seminário Indústria Sem Fronteiras, com o superintendente de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo da Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Bruno Bastos.

Ainda no dia 6 de março, logo depois do Seminário Indústria Sem Fronteiras, por volta das 10h30, também no auditório do Sebrae/MS, será realizada uma rodada de negócios entre os empresários paraguaios e sul-mato-grossenses. No período da tarde, às 14h30, os empresários paraguaios farão uma visita técnica ao Polo Industrial Norte de Campo Grande, onde conhecerão as linhas produtivas das indústrias Eco Máquinas e Natubom.