Fiems, Sebrae e Estado organizam missão técnica à Expo Paraguai-Brasil em Assunção

A Fiems, o Sebrae e o Governo do Estado, por meio da Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), organizam uma missão técnica à 9ª edição da Expo Paraguai-Brasil, que será realizada de 23 a 25 de outubro, no Hotel Sheraton Asunción, na capital paraguaia. A missão sairá de Campo Grande no dia 22 de outubro e tem como objetivo promover um intercâmbio comercial e turístico entre os dois países, além de oferecer uma oportunidade para que os empresários brasileiros conheçam o ambiente de negócios do país vizinho.

Durante os três dias de evento, a Expo Paraguai-Brasil espera receber mais de dois mil participantes, que terão oportunidade de ampliar seus negócios, fazer networking, abrir as portas para novos mercados, adquirir mais experiência na exportação ou na promoção comercial internacional, e aprender mais sobre como fazer operações comerciais no exterior de forma mais eficiente. Para isso, estão previstas ações como visita a empresas instaladas pela lei de maquila no Paraguai, rodadas de negócios e seminários que visam esclarecer dúvidas de empresas que estão interessadas em se instalar no país ou fazer negócio com o vizinho.

Além disso, Mato Grosso do Sul terá um estande na feira para apoiar os empresários participantes da missão em seus novos negócios no Paraguai. Nos últimos anos, o país vizinho vem estimulando o processo de abertura econômica, de expansão agrícola e de desenvolvimento da infraestrutura, com vistas ao melhor aproveitamento do potencial da região, oferecendo grandes oportunidades de intercâmbio e cooperação econômica para empresas brasileiras e apresentando bons resultados econômicos ao longo dos últimos anos.

A proximidade geográfica, o reduzido parque industrial paraguaio e o volume proporcionalmente elevado de importações do Paraguai favorecem as exportações brasileiras. Dados do Ministério das Relações Exteriores apontam que, entre 2002 e 2013, o fluxo de comércio bilateral elevou-se de US$ 942 milhões para US$ 4 bilhões, o que corresponde a um aumento de cerca de mais de 300%.

No mesmo período, as exportações brasileiras para o Paraguai cresceram de US$ 559 milhões em 2002 para US$ 2,9 bilhões em 2012. Os fluxos de investimento entre Brasil e Paraguai têm-se ampliado nas últimas décadas, e há crescente interesse de empresas brasileiras em produzir no Paraguai. O Brasil já é o segundo país com maior estoque de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) no Paraguai, tendo alcançado US$ 809 milhões em 2012.

A 9° Expo Paraguai-Brasil é fruto do esforço conjunto entre as empresas paraguaias e brasileiras, com o objetivo de interação econômica e cultural. A feira busca atrair novos negócios e fomentar o desenvolvimento empresarial, por meio de novas alianças, novos mercados e por sua Rodada de Negócios. De forma paralela a estas atividades, estarão acontecendo capacitações, eventos culturais e apresentações de produtos, além do 4° campeonato nacional de caipirinha.

