Fiems promove nesta segunda-feira palestra com o consultor de empresas Gilclér Regina

Como parte da programação do Mês da Indústria, uma iniciativa da Fiems e patrocínio do Sebrae/MS, o consultor de empresas Gilclér Regina fará, nesta segunda-feira, às 19h30, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), a palestra “O Brasil que dá certo e transforma oportunidades em resultados”.

Gilclér Regina, que nos últimos anos realizou mais de 2,5 mil palestras e treinamentos no Brasil e no exterior, é autor dos livros “Você Pode Mudar sua Vida”, “A Arte de Saber Viver”, “No Topo do Mundo – Motivados para Vencer”, “Sua Vida Não é uma Questão de Sorte”, “Ideias que Nascem do Nada para o Estrelato”, “A Essência dos Vencedores” e “100% Vendedor – Motivação em Vendas – Como Vencer o Mercado e Bater a Concorrência”.

Bacharel em administração de empresas e marketing, o consultor é formado em Dinâmica Humana pelo The National Value Center, do Texas (EUA), e em TQM – Total Quality Manager pela American Society for Quality Control, de Wisconsin (EUA). Ele também é graduado em Tecnologia de Desenvolvimento Humano pelo The Graves Technology (EUA), além de consultor de empresas nas áreas de vendas, motivação, gestão e recursos humanos há mais de 20 anos e presidente da empresa CEAG – Desenvolvimento de Talentos, que tem na motivação de pessoas a sua bandeira e vocação.

Serviço – A palestra é gratuita e as pessoas interessadas em participar podem confirmar presença pelo telefone (67) 3389-9091 ou pelo [email protected]

