Fiems passa a disponibilizar cadastro industrial de mais de 8,9 mil empresas

Com atualização mensal, o Radar Industrial da Fiems passa a disponibilizar, por e-mail, o Cadastro Industrial, um guia que lista milhares de empresas em Mato Grosso do Sul e pode ser uma rica ferramenta de busca para novos negócios. Além disso, o Cadastro contribuirá para promover a integração entre as indústrias do Estado, seus fornecedores e possíveis clientes.

Por meio desse guia, os interessados terão acesso a informações como CNPJ, razão social, município onde está instalada a indústria, porte, segmento industrial, CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) principal e secundário, endereço com CEP, telefone, contato e e-mail. Ao todo, o Cadastro Industrial da Fiems traz informações de 8.974 estabelecimentos, sendo 1.242 de pequeno, médio e grande porte.

“Todos os 1.242 estabelecimentos de pequeno porte em diante foram checados e 968 tiveram seus dados cadastrais revalidados”, detalhou o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, acrescentando que os 7.732 estabelecimentos industrias de porte micro não passaram pela verificação cadastral em decorrência da priorização feita para os estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte, pois integram o conjunto mais representativo da atividade industrial do Estado.

Os segmentos industriais contemplados no Cadastro são: indústria da construção, indústria de alimentos e bebidas, indústria metalmecânica, indústria de produtos minerais não metálicos, indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecido, indústria da borracha, couros e indústrias diversas, indústria química, do etanol, produtos farmacêuticos e veterinários, serviços industriais de utilidade pública, indústria da madeira e do imobiliário, indústria extrativa, indústria do papel, papelão, editorial e gráfica e indústria do material elétrico e de comunicações.

Ezequiel Resende informa que os interessados no guia têm de pagar R$ 200,00 na forma de boleto com vencimento para sete dias. No caso de Pessoa Jurídica, os documentos necessários para cadastro de cliente são Cartão CNPJ, enquanto para Pessoa Física são necessários cópia do CPF e RG. “Para solicitar o cadastro ligue para (67) 3389-9136 ou 3389-9146, sendo que, após a confirmação do pagamento, o arquivo do Cadastro Industrial, no formato de Excel, é enviado por e-mail”, reforçou.

