Fiems e Sesi vão modernizar projeto de educação para o trânsito do Detran

Projeto Move Mundo de Educação para o Trânsito - Divulgação

Assim como transformou a educação da sua rede de escolas, o Sesi, em parceria com a Fiems, vai dar uma nova cara ao “Detranzinho”, projeto do Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) voltado para a segurança e prevenção de acidentes no trânsito. No Sesi, O Programa Conecta, que usa conjuntos LEGO Education, tem o objetivo de ensinar programação, robótica e pensamento computacional e estimulam os alunos a pensar e exercer seu protagonismo criativo.

Agora, iniciativas como estas serão levadas também ao projeto do Detran/MS. Por meio do projeto Move Mundo de Educação para o Trânsito, que será lançado pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, nesta quarta-feira (26/09), o Sesi vai modernizar o projeto de educação para o trânsito do Detran/MS, por meio do LEGO e outras ferramentas educacionais inovadoras. A solenidade será realizada no auditório do Detran/MS, em Campo Grande, a partir das 10 horas, e também contará com a presença do diretor-presidente do órgão estadual de trânsito, Roberto Hashioka, e do superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, entre outras autoridades.

O Move Mundo vai funcionar da seguinte forma: o Sesi, por meio da Agnus Educação, vai disponibilizar conjuntos LEGO Education e cenários urbanos, o que vai desenvolver nas crianças do 1º a 5º ano do Ensino Fundamental que visitam a Cidade Escola do Detran/MS importantes habilidades, além de ampliar a capacidade de absorção dos conteúdos expostos. “Fazendo uso desta ferramenta, o Move Mundo quer desenvolver entre os alunos atendidos a aquisição de valores e um comportamento que os levará a adotar uma atitude preventiva no trânsito, em especial no papel de pedestres”, afirmou o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla.

Além dos conjuntos LEGO Education, o Sesi vai oferecer, ainda, a metodologia Aprender fazendo e a capacitação de gestores, coordenadores e monitores do Detranzinho/MS, para que detenham total conhecimento dos programas e das atividades previstas no Move Mundo, além de restaurar as salas de aula da Cidade Escola e repaginar toda a cenografia dos espaços.

Serviço – O lançamento “Move Mundo de Mobilidade Urbana” do Sesi e Detran/MS será nesta quarta-feira (26/09), às 10 horas, na sede do Detran/MS, localizada no quilômetro 10 da Rodovia MS-80, no Bairro Jose Abrão