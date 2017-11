Fiems e Senai promovem na quarta-feira o 6º encontro do projeto “Diálogos de Inovação”

Encontro busca inspirar, mobilizar e reunir empresários, empreendedores e a sociedade para discutir a indústria de Mato Grosso do Sul pelos próximos 20 anos - Divulgação

A Fiems e o Senai realizam, na próxima quarta-feira (22), a partir das 10h30, no Shopping Campo Grande, o 6º encontro do projeto “Diálogos de Inovação”, que busca inspirar, mobilizar e reunir empresários, empreendedores e a sociedade para discutir a indústria de Mato Grosso do Sul pelos próximos 20 anos. Nesse encontro, o penúltimo do projeto, a especialista em Inovação e Neurociência para liderança, Martha Gabriel, abordará como o “Comportamento Coletivo” propicia um ambiente inovador e fortalece as formas de relacionamento na sociedade, incentivando a troca de informações e difusão de tecnologias.

Engenheira, pós-graduada em marketing e design, mestre e PhD em Artes pela USP, com Educação Executiva em Inovação e Neurociência para Liderança pelo MIT Sloan, a palestrante mostrará aos presentes como o aumento da interação e das ações coletivas pode acelerar o crescimento das indústrias existentes e, ainda, fomentar a instalação de novas. O primeiro encontro dos “Diálogos de Inovação” foi realizado na OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil no Estado) e abordou as PPPs (Parcerias Público-Privadas) como alternativas ao atual modelo econômico, com a doutora em Direito Administrativo Cristiana Fortini.

O tema “Cidades Inteligentes” foi discutido na Escola Senai da Construção, com o doutor em Design e Arquitetura pela USP (Universidade de São Paulo), Caio Adorno Vassão, e a MSGás sediou o 3º encontro do projeto, que trouxe Reinaldo Lorenzato, graduado em Engenharia Industrial Mecânica pela Universidade Mackenzie, para falar sobre a “Internet das Coisas”. Depois foi a vez da apresentação do doutor em tecnologia alimentar Miguel Cerqueira, que falou sobre “Nanotecnologia” durante o 4º encontro realizado na Faculdade de Tecnologia do Senai em Campo Grande (FatecSenai).

Já o 5º encontro abordou o tema “Educação” e foi realizado no campus da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), em Campo Grande (MS), com a palestrante Cristiana Mattos Assumpção, que é doutora em Engenharia Pedagógica pela Universidade de Columbia, enquanto o tema do 7º encontro será “Desenvolvimento Local e as Indústrias”.

Para encerrar a série de encontros, o evento “Webinar”, no auditório do Edifício Casa da Indústria, contará com a participação online de todos os sete palestrantes e terá a intermediação do apresentador da Globo News e Canal Futura, Ronaldo Lemos, quando será apresentado o painel “MS - Indústria para o futuro” e todos os participantes poderão dar sua contribuição final, sendo que após os encontros será apresentado o painel “MS - Indústria para o Futuro”.

Formato

A cada encontro, 20 empresários do Estado serão selecionados para discutir presencialmente um tema específico com o palestrante convidado (e serão orientados a baixar um aplicativo do evento para, enquanto assistem à apresentação, possam acompanhar outras informações e fazer perguntas), enquanto as demais pessoas interessadas podem interagir online.

Todos os eventos serão transmitidos gratuitamente via Youtube e outras redes sociais da Fiems e Senai, sendo abertos à população em geral com a possibilidade de interação, enquanto as palestras serão realizadas em oito diferentes locais, sempre relacionados ao tema exposto. Responsável pela concepção e organização do evento, o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, falou sobre o conceito inovador do evento em si.

“Trouxemos um ambiente para favorecer essa discussão e, por meio dela, trazer para o nosso Estado a cultura da inovação”, destaca o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero. “O Senai no seu dia a dia já atua com tecnologia e inovação e, por meio do contato com as indústrias e seus diversos segmentos, percebemos alguns gargalos e temas ainda muito mistificados e que, apesar de estarem presentes, ainda representam algumas barreiras que precisam ser discutidas”, acrescentou.

Serviço – Mais informações sobre o evento no site www.dialogosdeinovacao.com.br