Fiems e Exército promovem nesta quarta-feira palestra sobre oportunidades de negócios

A Fiems e o Exército, por meio do CMO (Comando Militar do Oeste), promovem, nesta quarta-feira (03), às 14 horas, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), a palestra “Oportunidades de Negócios para Empresários com o Exército e a ONU”, com o comandante logístico do Exército, general de Exército Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira.

A apresentação aos empresários sul-mato-grossenses sobre as possibilidades de fornecerem suprimentos às tropas que atuam em missões de paz da ONU (Organização das Nações Unidas) no exterior foi alinhada durante reunião entre o presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o chefe do Estado-Maior do CMO (Comando Militar do Oeste), general de brigada José Carlos Braga de Avellar.

“O CMO é nosso parceiro em várias ações e acertamos algo muito importante, que é esse grande encontro entre os empresários e o general Theophilo, aqui na Casa da Indústria. Vamos tentar trazer ao encontro do setor empresarial as oportunidades que o Exército Brasileiro oferta atualmente, especificamente em relação à compra de suprimentos”, explicou Sérgio Longen.

Segundo o chefe do Estado-Maior do CMO, general de brigada Avellar, veio do comandante de logística do Exército a demanda de apresentar aos empresários do Estado oportunidades em relação a eventuais exportações para forças de paz da ONU no exterior. “O Brasil hoje integra missões de paz em diversos países, por exemplo, no Haiti, inicialmente com um contingente significativo, de dois mil homens, reduzido para cerca de um mil, e lá eles consomem todo tipo de produto. Hoje eles estão no Haiti, amanhã estarão na África e há possibilidade de negócios não apenas com as forças de paz brasileiras, mas de outros países que trabalham com a ONU, que está no mundo inteiro”, explicou.

