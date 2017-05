Fiems disponibiliza orientações a contadores de Dourados sobre novas regras do Simples

1º Encontro com Contadores”, será repassado aos profissionais de contabilidade da região da Grande Dourados orientações sobre as novas regras do Simples Nacional, que entram em vigor a partir de 2018 / Divulgação

No âmbito do PDA (Programa de Desenvolvimento Associativo), a Assessoria Sindical da Fiems realiza, nesta sexta-feira (12), das 15 horas às 17h30, no auditório do Sesi de Dourados, o “1º Encontro com Contadores”, quando serão repassadas aos profissionais de contabilidade da região da Grande Dourados orientações sobre as novas regras do Simples Nacional, que entram em vigor a partir de 2018.

Gratuito, o evento, que é uma iniciativa da CNI (Confederação Nacional da Indústria) e tem o apoio do Sinvesul (Sindicato das Empresas do Vestuário Industrial da Região Sul de Mato Grosso do Sul), terá como palestrante o consultor da CNI, Niveson da Costa Garcia. Ele explicará mais sobre o novo limite de faturamento, as novas regras de cálculo dos valores a pagar no Simples, alíquota efetiva e apresentará as novas tabelas.

Serviço - Os interessados podem se inscrever por meio dos telefones (67) 3421-5995 (Sinvesul) e (67) 3324-1963 (Assessoria Sindical da Fiems) ou pelos [email protected] e [email protected] O Sesi de Dourados fica na Rua Waldomiro Souza, nº 290, Bairro Cabeceira Alegre

