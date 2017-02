Fibria apoia ações de segurança da PRF nas rodovias de Mato Grosso do Sul

Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é uma empresa que busca fortalecer continuamente o comportamento seguro em suas operações e nas comunidades onde atua. Com este objetivo, a empresa disponibilizará a sala itinerante de estimulação contra o sono, a partir desse sábado (25), até a próxima sexta-feira (3), para apoiar as ações da “Operação Carnaval 2017” desenvolvidas nas rodovias de Mato Grosso do Sul pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A sala conta com recursos e profissionais que auxiliam os condutores em atividades voltadas para o seu bem-estar e a segurança no trânsito, e no período do Carnaval, realizará exercícios para estimulação contra o sono, testes de alcoolemia e aferições de pressão, não só dos motoristas da Fibria, mas também de todos que passarem pela base da PRF no quilômetro 21 da BR 262.

A estrutura consiste em um trailer equipado com bicicleta ergométrica, simulador de escadas, painel de luzes e instrumento de aferição arterial. Esses equipamentos formam um circuito de atividades que é concluído em 20 minutos pelos motoristas da empresa, sempre com o acompanhamento de profissionais da área da saúde e educação física.

Em 2016, para melhorar ainda mais a segurança dos motoristas que prestam serviços para a Fibria, a estrutura atendeu, no quilômetro 21 da rodovia BR 262, quase 2 mil profissionais. “É importante a parceria para ações de segurança no trânsito, especialmente nessa época de grande fluxo de veículos nas estradas”, explica Rodrigo Sugske, coordenador de Logística Florestal.

Em novembro do ano passado, a cabine passou por uma reformulação. As campanhas e orientações fornecidas pela equipe de atendimento receberam novos conteúdos com o objetivo de fornecer informações atualizadas e atrativas aos visitantes da cabine.

