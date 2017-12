Festival musical vai arrecadar donativos para entidades

Com mensagem de amor e paz, Festival Internacional de Reggae acontece na sexta-feira (8), no espaço Terra Nova Eventos - Divulgação

Com mensagem de amor e paz, Festival Internacional de Reggae acontece na sexta-feira (8), no espaço Terra Nova Eventos. Os organizadores acreditam na responsabilidade social e sustentável do evento e, por isso, estão arrecadando alimentos não perecíveis que serão doados a AACC/MS e Associação Renasce Uma Nova Esperança.

Com foco na sustentabilidade, o festival também firmou parceria com a Coopermaras (Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis nos Aterros do Mato Grosso do Sul), que ficará responsável pela coleta dos resíduos do evento, como garrafas, copos, plásticos e latinhas. A Coopermaras foi criada em 2010 por catadores que trabalhavam no 'lixão'. Agora eles possuem a oportunidade de um trabalho mais digno e mesmo insalubre.

Para a produtora cultural, Danuta Pólvora, o reggae tem essa missão. “Somos nós quem fazemos a diferença. A mudança começa dentro de cada um. Então venha, una-se a nós em prol de quem precisa, ao som de muito reggae e vibrações positivas de paz e da verdadeira prática do amor", ressalta.

Conheças as instituições sem fins lucrativos que serão beneficiadas com a doação de alimentos:

A AACC/MS, é reconhecida desde 1998, como referência no cuidado de criança e adolescente com câncer, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Tem como atividade principal o abrigo provisório de alta complexidade, a diminuição da mortalidade infantil e como atividades secundárias a geração de Trabalho/Renda.

Já a Associação Renasce Uma Nova Esperança, existe há dez anos e oferece o amparo à crianças e adolescentes (de 0 à 16 anos) que sofrem de Hidrocefalia, Holoprosencefalia, Paralisia e Síndromes raras. A associação também auxilia as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e necessitam de assistência socioeconômica, como a doação de leites, fraldas e cestas básicas.