Festival Geek reúne dubladores e youtubers até domingo em Brasília

Dubladores, youtubers e quadrinistas nacionais e internacionais, além de jogadores e cosplayers, se reúnem a partir de hoje (13), em Brasília, no 5º Festival Geek Prime. A convenção vai até domingo (17) na área externa do Pátio Brasil Shopping, sempre das 10h às 22h.

Neste ano, a principal atração é o ator japonês Takumi Tsutsui, que viveu o ninja Jirayan na série Jiraiya: O Incrível Ninja, produzida na década de 80. Tsutsui se apresenta no sábado (16).

Além do ator, a convenção recebe os dubladores Guilherme Briggs, de Toy Story, e Wendel Bezerra, de Bob Esponja e Dragon Ball Z, e que também interpreta Buddy Valastro, apresentador do Cake Boss. Briggs se apresenta na quinta-feira (14) e Bezerra no sábado (16). Wendel Bezerra fará palestra sobre a carreira e o mercado de trabalho para dublagem.

Além das atrações, a convenção contará com palco da seletiva de World Cosplay Summit (WCS), em que mais de 70 países competem pelo título de melhor fantasia do mundo.

O festival tem uma proposta de imersão cultural e histórica, levando atrações para crianças, jovens e adultos. “Aqui você tem o dublador do Ben 10 e ao mesmo tempo você tem o Jiraiya. Só quem viu o Jiraiya é de 30 anos para cima”, disse Mário Teles, Produtor do Geek Prime.

A produção do evento espera receber cerca de mil pessoas por dia.