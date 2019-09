Festival de Música Rádio MEC entrega, no Rio, prêmios a vencedores

O palco da Sala Cecilia Meireles, no Rio de Janeiro, reuniu na noite de ontem (25), os vencedores do Festival de Música Rádio MEC 2019. Além dos premiados em cinco categorias (música clássica, instrumental, infantil, MPB e escolha do ouvinte), a noite homenageou o centenário de nascimento do maestro Claudio Santoro e os 80 anos do compositor e também maestro Francis Hime.



A festa começou com a entrega do prêmio para “Guerra de pipa”, de Rafael Monteiro e Diego Brandão, a música mais votada pela internet e interpretada pelo Expresso Pindorama, grupo de Olaria, zona norte do Rio.

Na edição deste ano do festival, a Rádio MEC veiculou em sua programação, desde 26 de agosto, as 16 músicas finalistas. A escolha do ouvinte foi encerrada minutos antes das 20h, horário marcado para o início do evento.

O prêmio foi entregue pelo presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Luiz Carlos Pereira Gomes.



“Para nós, da Empresa Brasil de Comunicação, um evento como este onde nós valorizamos e damos oportunidade para a produção independente mostrar o seu trabalho, especialmente aqui na região Sudeste, vai ao encontro da nossa finalidade. Finalidade da radiodifusão pública. Temos de valorizar o público e valorizar a produção independente. E também valorizar a música brasileira”, disse o presidente da EBC.

Melhor música popular

O diretor-geral da EBC, Roni Baksys, entregou o prêmio de melhor música popular para Paulo Serau, autor de “A palavra e o silêncio”.

Na categoria de Melhor Intérprete de Música Popular, o prêmio foi para Juliana Zanardi, que concorreu com “Você faz o verão”.

Coube a pianista Lucia Barrenechea e a violinista Mariana Salles homenagearem o maestro Claudio Santoro, com “Primeiro movimento da Sonata 4”.

Em seguida, as duas artistas entregaram o prêmio de melhor intérprete de música clássica para o maestro Samir Rahme e a Orquestra do Limiar.

Já o prêmio de Melhor Música Clássica ficou para Eduardo Camenietzki, com “Três Vinhetas para Violino Solo”.



A flautista Andrea Ernest Dias entregou o prêmio de melhor intérprete de música instrumental para Guilherme Pimenta, Daniel Ganc, Pablo Arruda, Lourenço Vasconcelos e Gabriel Grossi.

Melhor música instrumental

E o gerente da Rádio MEC, Thiago Regotto, premiou Roberto Teixeira por “Psicodélico”, como a melhor música instrumental de 2019.



O grupo Expresso Pindorama subiu ao palco pela segunda vez na noite, para receber o troféu de melhor intérprete de música infantil.



Tim Rescala, compositor e produtor do programa infantil Blim-Blem-blom, da Rádio MEC, entregou o prêmio de Melhor música infantil para Sandra Oakh, Ramiro Marques, Celso Pan e Jacqueline Baumgratz.



A noite terminou em clima de samba com uma homenagem a Francis Hime, autor de “Vai Passar”, interpretado pelo grupo Mulheres de Chico.