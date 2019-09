Festival de Música Rádio MEC anuncia vencedores hoje no Rio

O Festival de Música Rádio MEC 2019 anunciará em uma cerimônia na noite desta quarta-feira (25) os vencedores das categorias música clássica, música instrumental, música infantil e MPB. A premiação será às 20h, na Sala Cecília Meireles, na Lapa, no Rio de Janeiro.

Os vencedores de todas as categorias serão premiados com troféus e a transmissão da música na programação da Rádio MEC (AM/FM), de acordo com o perfil de cada emissora.

As Rádios MEC AM (800 kHz) e MEC FM (99,3 MHz) vão transmitir a cerimônia ao vivo, assim como o Facebook das duas emissoras e o da TV Brasil. As performances também serão gravadas para serem exibidas na programação em data a ser definida.

Os ingressos para assistir à premiação custam R$ 10 (inteira) ou R$ 5 (meia), e podem ser comprados na bilheteria da Sala Cecília Meireles (Largo da Lapa, 47, Lapa, Rio de Janeiro) ou por meio do site.

O festival contará com apresentações que vão celebrar o centenário do maestro Cláudio Santoro e os 80 anos do compositor Francis Hime, que trabalhou com nomes como Chico Buarque e Gilberto Gil.

As performances serão de Lucia Barrenechea (piano), Mariana Salles (violino), Andrea Ernest Dias Trio, Felipe Moura (bateria), Daniel Fernandes (violão e voz), Norma Nogueira (acordeom), Rodrigo Bis (rabeca e voz), conjunto vocal Ordinárius e grupo Mulheres de Chico.

Assim como a premiação, as apresentações terão um repertório eclético, que vai da música clássica a gêneros populares, passando pela instrumental e infantil.

Recorde

A premiação bateu recorde de inscrições este ano com 687 obras participantes. As finalistas foram selecionadas pela comissão julgadora e vêm sendo transmitidas na programação da Rádio MEC desde 26 de agosto. O público pode votar em uma das 16 músicas finalistas até o dia do evento, na página do festival na internet.

A maior parte das obras inscritas foi na categoria MPB, com 458 participantes, enquanto houve 50 músicas clássicas, 75 infantis e 104 instrumentais.

O gerente das emissoras de rádio, Thiago Regotto, comemorou a participação dos artistas no festival.

"Ver mais pessoas procurando nosso festival mostra a importância do evento na cultura brasileira e a relevância da marca Rádio MEC para a sociedade. A cada edição temos observado um crescimento nas inscrições, mas este ano a dimensão foi uma surpresa".