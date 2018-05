Festival de música da Juventude reúne mais de 600 alunos no Teatro de Arena do Horto

Como forma de descobrir novos talentos da música, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria Municipal de Políticas para a Juventude realizou, nesta quinta-feira (10), no Teatro de Arena do Horto Florestal, o 1º Festival da Juventude, com a presença de mais de 600 alunos das escolas municipais e do Instituto Mirim de Campo Grande (IMCG).

O prefeito Marquinhos Trad, acompanhado do Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Lacerda, destacou a importância do Festival de Música para a juventude da Capital. “Com este evento nós buscamos novos talentos da música e os funcionários e equipe de trabalho da Subsecretaria da Juventude estão de parabéns. Agradeço também os professores que não mediram esforços para realização deste festival”, agradeceu.

O secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Antonio Lacerda, ficou impressionado com a qualidade musical dos alunos. “Com certeza os jurados tiveram muito trabalho para fazer a escolha dos vencedores. Este festival tem a finalidade de buscar novos talentos e a união das escolas”, opinou.

Para o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira, é um momento importante porque a Prefeitura valoriza a potencialidade musical que têm dentro das Escolas Municipais.

“Por meio da cultura e da arte, a gente consegue incentivar os alunos a descobrirem suas vocações. O que a gente viu aqui hoje foram mais de 10 escolas que tiveram seus alunos participando do festival. Tivemos uma tarde de explorar toda potencialidade que os jovens têm dentro das escolas e que saiam daqui um grande cantor, um grande artista e que com isso nossa cultura regional seja mais valorizada”, frisou Maicon.

A aluna Eduarda Freitas, da Escola Municipal José Passarelli, ficou em primeiro lugar com a música João e Maria. “Este é um evento com amigos e todos os alunos respeitaram a decisão dos jurados. Hoje tivemos um exemplo de cidadania para nós alunos e por parte dos organizadores do evento”, declarou.

Resultado da 1ª edição do Festival Musical da Juventude

1º Lugar: Eduarda Freitas, da Escola Municipal José Passarelli, com a música João e Maria, 173 pontos.

2º Lugar: Camila Celeri, da Escola Municipal Eduardo Olímpio Machado, com a música Meus quatro filhos, 172 pontos.

3º Lugar: Amanda Nogueira, da Escola Municipal Abel Freire Aragão com a música, Era uma vez, 165 pontos.

A premiação da melhor torcida ficou para os alunos do Instituto Mirim de Campo Grande.