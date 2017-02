Festival de Jazz diversifica os ritmos da folia no centro do Rio

Já em sua quinta edição, o Lavradio Jazz Fest, festival de jazz realizado durante o carnaval do Rio, mais uma vez oferece uma boa opção para quem quer curtir a festa embalado por um ritmo diferente do tradicional. “A gente tomou como inspiração o carnaval de New Orleans, para trazer outros estilos e bandas para a rua. A cada edição nós vemos que muitas pessoas procuram, gostam e vêm mais de um dia”, afirma Artur Branco, coordenador de palco do festival.

O Jazz Fest leva músicos e bandas do ritmo americano ao centro do Rio até a terça-feira de carnaval, sempre das 13h às 18h. Hoje (26), por exemplo, a programação incluiu os músicos Alma Thomas, Indiana Nomma e Dolls and Dames New Orleans Banda.

A servidora pública Rosângela Marques, que assistiu ao show no início da tarde com uma amiga, garantiu que dá para conciliar os blocos carnavalescos com as apresentações de jazz. “A gente saiu do Cordão do Boitatá e veio direto para cá. Dá para curtir as duas coisas. Somos ecléticas”, disse.

*Colaborou Fabiana Sampaio, repórter do Radiojornalismo

