Festival de Inverno de Bonito terá observação astronômica

Contemplar as estrelas, os astros e planetas, a imensidão do céu. Os visitantes do Festival de Inverno de Bonito terão esta oportunidade com a equipe do Clube de Astronomia Carl Sagam da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que estarão disponibilizando telescópios para observação astronômica que irá acontecer na Praça da Liberdade na quinta-feira (27) das 17h30 às 22h, e de sexta-feira (28) a domingo (30) das 9h às 22h.

Fundado em 26 de setembro de 2007, por um grupo de alunos do curso de Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o Clube de Astronomia Carl Sagan nasceu com uma missão de popularizar a astronomia, de forma a sensibilizar o público para a perspectiva da ciência e dar novos significados ao conhecimento.

O “Clube de Astronomia Carl Sagan” tem esse nome em homenagem ao astrônomo e biologista Carl Edward Sagan (1934-1996) considerado um dos maiores divulgadores de Ciência e Astronomia do século XX e autor de importantes obras, tais como: a célebre série televisiva Cosmos – Uma Viagem Pessoal (1980), O Mundo Assombrado Pelos Demônios (livro publicado em 1995), Contato (romance de ficção científica publicado em 1985), Os Dragões do Éden (vencedor do prêmio Pulitzer em 1977), entre diversas outras obras ligadas ao campo da divulgação científica.

O Clube é um projeto, e também uma associação de pessoas, que tem por objetivo o estudo e a divulgação da Astronomia como forma de sensibilizar as pessoas para a necessidade de adotar uma postura crítica racional em relação ao meio globalizado em que estamos inseridos, como, por exemplo, as implicações do mau uso da tecnologia e do conhecimento humano, e consequentemente os impactos ambientais causados no planeta Terra, nosso pálido ponto azul.

