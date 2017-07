Festival de Inverno de Bonito chega a 18ª edição com o objetivo de promover a cidadania cultural

Com mais de 200 atrações entre apresentações de música, teatro, dança, cinema, mostras e palestras, a cidade de Bonito é palco de mais uma edição do tradicional “Festival de Inverno”, que em 2017 completa 18 anos.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, o evento além de ser um importante meio de divulgação da cultura do Estado é uma forma de difundir o turismo da cidade que é considerado um dos principais do mundo – sendo o primeiro na prática do ecoturismo sustentável.

Para o prefeito Odilson Arruda, o Festival oportuniza a projeção de Mato Grosso do Sul, gera renda, movimento da economia, e a oportunidade de integração por meio de atrações que incluem localidades que antes não eram contempladas com atividades culturais.

A programação vai contar com 17 horas diárias de eventos gratuitos, sendo diversos deles realizados na praça da Liberdade – principal local de encontro de Bonito. Segundo, Athayde Nery, o secretário de Estado de Cultura e Cidadania a principal razão de ser do evento é o conceito de cidadania cultural.

Com início oficial nessa quinta-feira, 27 de julho, o Festival de Inverno de Bonito vai até domingo, dia 30. Até lá ainda se apresentam no palco principal a rapper Karol Conká e o cantor Ney Mato Grosso. Atrações regionais como Marina Peralta, Tetê Espíndola, Gabriel Sater e Marcelo Loureiro também estão inclusos na programação.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

