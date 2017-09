Festival Brasil Central é opção para o feriado em shopping da capital

De 7 a 10 de setembro, o Sebrae realiza no Shopping Norte-Sul Plaza, em Campo Grande, o Festival Brasil Central, que terá como atrações o Restaurante Sabor da Experiência, Feira de Orgânicos, Exposição de Artesanatos e Tour 3D por destinos turísticos da região.

A participação do público é gratuita. O evento com a parceria da Abav-MS (Associação Brasileira de Agências de Viagens de Mato Grosso do Sul) e do Governo do Estado, por meio da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), e das Fundações de Cultura e Turismo de MS.

A Feira de Orgânicos e a Exposição de Artesanatos acontecem das 15 às 18 horas. Já o “restaurante às cegas” abrirá das 10 às 22 horas (exceto no domingo, quando começa a funcionar às 13 horas). Nele, o renomado chef sul-mato-grossense Marcílio Galeano trará quatro receitas típicas do Centro-Oeste para o público saborear, vendado, e tentar adivinhar o nome de cada prato.

Realidade virtual

Outra atração será o Tour 3D pelo Centro-Oeste. “Ao colocar os óculos de realidade virtual aumentada, quem passar pelo local terá a oportunidade de vivenciar fascinantes atrativos turísticos da região”, afirma Isabella Fernandes, analista técnica do Sebrae.

A ação faz parte do Brasil Central Turismo, projeto desenvolvido pelas unidades do Sebrae de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, com o apoio da Associação Brasileira dos Sebrae Estaduais (Abase) Centro-Oeste.

Os locais de destaque do projeto e que estão presentes na mostra são: Bonito-MS; Corumbá-MS e Poconé-MT (região do Pantanal); Chapada dos Guimarães-MT; Chapada dos Veadeiros-GO; Pirenópolis-GO; e Brasília-DF.

Informações: 0800 570 0800 (Central de Relacionamento do Sebrae).

