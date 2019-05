Festa do Queijo acontece em Rochedinho neste sábado

festadoqueijo1 (2)

A 4ª Festa do Queijo de Rochedinho já se tornou evento confirmado no calendário municipal de Campo Grande. Evento realizado pela Subprefeitura de Rochedinho e Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e da Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia), acontece neste sábado (11), a partir das 16h, no Distrito de Rochedinho.

A festa contará com 32 expositores, sendo do próprio distrito, além da Capital e de Jaraguari, e de vendedores que estarão na praça de alimentação do evento. O público pode esperar por uma variedade considerável de queijos e produtos derivados da matéria-prima.

Mas a data conta com muito mais. Escolhida por votação, a grande atração musical deste ano é o Grupo Tradição, com show previsto para começar às 21h, isso sem contar as apresentações de duplas regionais como Tostão e Guarany.

De acordo com a Secretária Adjunta da Sedesc, Mara Bethânia Gurgel, a proposta é fomentar a economia local do Distrito, assim como criar oportunidade para os produtores de Campo Grande.

“Vamos movimentar a economia desses pequenos comerciantes e evidenciar a questão dos produtores. Teremos a presença da pesquisadora de queijos artesanais do Brasil, Priscila do Carmo. Ela trabalha pela Universidade de São Paulo, vai até Rochedinho para estudar os queijos na feira e com isso ampliar a questão da sua pesquisa. Com certeza, essa migração de saberes trará algo de muito positivo para esses produtores”, discorre Mara.

Melissa Tamaciro, Secretária de Cultura e Turismo de Campo Grande, entende que a festa é uma oportunidade a longo prazo de identificação cultural e possível atrativo turístico para Campo Grande e região. “O produto regional cria uma memória afetiva, uma identidade cultural. A gastronomia é uma expressão muito forte da nossa regionalidade. A cada ano que passa este evento tão inusitado tem atraído mais público e acreditamos que esse evento ainda se tornará um atrativo para o turismo na Capital”.

Como começou

Destino certeiro de quem gosta de um bom queijo, a festa começou em 2015 e tinha como intenção dar uma identidade própria para a região. “Por contarmos com apoio da Prefeitura de Campo Grande, além da Sectur e da Sedesc, esperamos uma festa bem mais completa. Nossa expectativa de público passa de 4 mil pessoas”, revela Silvio Santos, atual subprefeito de Rochedinho.