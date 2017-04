Festa do Peixe de Dourados deve entrar para Calendário de Eventos

A Festa do Peixe de Dourados deve entrar para o Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul. Neste sentido, o Projeto de Lei (PL) 066/2017 foi apresentado hoje (18/4) pelo deputado João Grandão, líder da bancada do PT.

A festa realizada anualmente durante a Semana Santa é um dos maiores eventos populares de Dourados e já está inserida no calendário de eventos do município. Em sua 13ª edição, a Festa do Peixe foi criada para fortalecer o piscicultor da agricultura familiar e, no inicio, reuniu apenas cinco produtores que comercializavam cerca de cinco a seis toneladas de peixes vivos.

Conforme o PL, em 2014, depois de um acordo entre a Prefeitura e Ministério Publico, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), juntamente com a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), permitindo que a comercialização fosse feita com o pescado abatido no frigorífico com serviço de inspeção.

Este ano, 11 piscicultores passaram com seu produto pelo frigorífico, num total de quase 17 toneladas de peixes comercializadas em dois dias. Ainda segundo a proposta de João Grandão, a Festa do Peixe reúne cerca de 40 mil pessoas, entre douradenses e moradores de cidades da região, além de visitantes de outros estados como São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso.

"Além da venda de peixes vivos, a festa tem como atrativo a praça de alimentação com culinária a base de peixes, shows, atrações culturais e o Torneio de Pesca que reúne cerca de três mil pescadores em torno dos lagos dos Parques Antenor Martins e Rego D'agua", justifica João Grandão.

Veja Também

Comentários